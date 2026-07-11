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वर्षाच्या अखेरीस टीम इंडिया करणार नेपाळचा दौरा; समोर आलं वेळापत्रक

भारतीय क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंडच्या दौऱ्यावर आहे. अशातच टी-20 मालिकेदरम्यान भारताच्या नेपाळ दौऱ्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

India A Tour Nepal
वर्षाच्या अखेरीस टीम इंडिया करणार नेपाळचा दौरा; समोर आलं वेळापत्रक (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 5:10 PM IST

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India A Tour Nepal : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंडच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमध्ये एक टी-20 मालिका खेळवली जात आहे. ज्यात भारतीय संघाची कामगिरी निराशजनक होत आहे, भारतीय संघ मालिकेत 0-3 नं पिछाडीवर आहे. अशातच टी-20 मालिकेदरम्यान भारताच्या नेपाळ दौऱ्याची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतीय पुरुष 'अ' क्रिकेट संघ या वर्षाच्या अखेरीस, डिसेंबरमध्ये नेपाळचा दौरा करणार आहे. नेपाळ क्रिकेट असोसिएशननं 10 जुलै रोजी याला दुजोरा दिला असून, दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाईल असं सांगितलं. बीसीसीआय आणि नेपाळ क्रिकेट असोसिएशन (CAN) यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर एडिनबर्ग इथं झालेल्या आयसीसीच्या वार्षिक परिषदेदरम्यान या मालिकेला दुजोरा देण्यात आला.

9 डिसेंबरपासून सुरु होणार मालिका : नियोजित वेळापत्रकानुसार, पहिला टी-20 सामना 9 डिसेंबर रोजी, दुसरा सामना 11 डिसेंबर रोजी आणि तिसरा सामना 13 डिसेंबर रोजी खेळला जाईल. मालिकेतील सर्व सामने कीर्तिपूर येथील त्रिभुवन विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर खेळले जातील. असं मानलं जातं की, भारत 'अ' संघात आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी केलेले किंवा लवकरच भारताच्या मुख्य टी-20 संघात समाविष्ट होणारे खेळाडू असतील. यामुळं नेपाळला एका बलाढ्य संघासोबत खेळण्याची आणि त्यांच्याकडून शिकण्याची चांगली संधी मिळेल. ही मालिका बीसीसीआय आणि नेपाळ क्रिकेट बोर्ड यांच्यातील वाढत्या चांगल्या संबंधांचं प्रतीक आहे.

नेपाळचा संघ मोठ्या स्पर्धेच्या सरावासाठी भारतात : 2024 च्या पुरुष टी-20 विश्वचषकाच्या तयारीसाठी, नेपाळ संघानं गुजरात आणि भारतातील बडोदा येथील स्थानिक संघांसोबत त्रिकोणीय मालिका खेळली. याव्यतिरिक्त, मोठ्या स्पर्धेसाठी वेस्ट इंडिज आणि अमेरिकेला जाण्यापूर्वी, संघानं बंगळूरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये कठोर परिश्रम घेतले आणि अनेक सराव सामने खेळले. नंतर, नेपाळ संघानं क्रिकेट विश्वचषक लीग-2 च्या तयारीसाठी त्याच प्रशिक्षण केंद्रात सरावही केला.

2026 च्या टी-20 विश्वचषकात नेपाळनं स्कॉटलंडला केलं होतं पराभूत : नेपाळनं मागील दोन्ही टी-20 विश्वचषकांसाठी पात्रता मिळवली होती. 2024 च्या विश्वचषकात त्यांना एकही सामना जिंकता आला नाही, तर 2026 च्या विश्वचषकात त्यांनी आपल्या खेळात सुधारणा करून स्कॉटलंडचा मोठ्या फरकानं पराभव केला. या विश्वचषकात नेपाळनं इंग्लंडसारख्या बलाढ्य संघाला जवळपास हरवलं होतं, पण अखेरीस त्यांना 4 धावांनी निसटता पराभव पत्करावा लागला.

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