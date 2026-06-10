श्रीलंका 'अ' विरुद्ध 'इंडिया अ'चा 8 धावांनी विजय; प्रतिस्पर्ध्यांनी शेवटच्या 4 विकेट्स अवघ्या 7 धावांत गमावल्या
डंबुला येथील तिरंगी मालिकेत (Tri series) 'इंडिया अ' संघानं श्रीलंका 'अ' संघाचा 8 धावांनी पराभव केला. श्रीलंका 'अ' संघाचा डाव 269 धावांवर आटोपला.
Published : June 10, 2026 at 9:53 AM IST
मुंबई: डंबुला येथे सुरू असलेल्या तिरंगी मालिकेतील सलामीच्या सामन्यात, तिलक वर्माच्या ( Tilak Varma) नेतृत्वाखालील 'इंडिया अ' संघानं श्रीलंका 'अ' संघाचा 8 धावांनी पराभव केला. हा सामना शेवटपर्यंत अत्यंत चुरशीचा ठरला. 47 व्या षटकापर्यंत 6 बाद 261 अशा मजबूत स्थितीत असलेल्या श्रीलंका 'अ' संघाची अचानक घसरण झाली; त्यांना विजयासाठी शेवटच्या तीन षटकांत 17 धावांची गरज होती. अर्शद खानची घातक गोलंदाजी आणि दोन 'रन-आउट्स'मुळं श्रीलंका 'अ' संघाचा डाव 48.5 षटकांत 269 धावांवर संपुष्टात आला.
What a way to kick off the #TriNationSeries! 💥— BCCI (@BCCI) June 9, 2026
India A pull off a spectacular comeback with the ball to secure a thrilling 8-run victory against Sri Lanka A 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/nwKDTkg1ZY#SLAvINDA
📸 Credits: Sri Lanka Cricket pic.twitter.com/kSNXFOTIKH
सामन्याचा आढावा: 'इंडिया अ'नं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ऋतुराज गायकवाडनं 101 धावांची (Ruturaj Gaikwad) शानदार खेळी केली आणि त्याचं 21 वं 'लिस्ट-ए' शतक पूर्ण केलं. कर्णधार तिलक वर्मानं 60 धावांची अर्धशतकी खेळी केली. सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी (14) आणि प्रभसिमरन सिंग (2) यांना विशेष प्रभाव पाडता आला नाही, परंतु ऋतुराज आणि तिलक यांनी मधल्या फळीत संघाला सावरलं. सहाव्या क्रमांकावर आलेल्या आयुष बदोनीनं 18 चेंडूत 24 धावा केल्या. सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या श्रेयांश शेडगेनं 14 चेंडूत नाबाद 26 धावांची वेगवान खेळी केली, ज्यामुळं संघाला 50 षटकांत 6 बाद 277 धावांपर्यंत मजल मारता आली. श्रीलंका 'अ' कडून मोहम्मद शिराजनं 9 षटकांत 67 धावा देत 2 बळी घेतले. चमिका करुणारत्ने, गरुका संकेथ आणि वनुजा सहन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
श्रीलंका 'अ'चा रोमांचक शेवट: श्रीलंका 'अ' संघाची सुरुवात चांगली झाली. निरोशन डिकवेला (47), सदीरा समरविक्रमा (46) आणि अविष्का फर्नांडो (45) यांनी संघासाठी भक्कम पाया रचला. कर्णधार सहन अराच्चिगेनं 72 चेंडूत 74 धावांची उत्कृष्ट खेळी केली. श्रीलंकेच्या 'अ' संघानं 47 षटकांत 6 बाद 261 धावा केल्या होत्या आणि त्यांना शेवटच्या 3 षटकांत 17 धावांची गरज होती. 48 व्या षटकात सामन्याचं चित्र निर्णायकपणे बदललं, जेव्हा अंशुल कंबोजनं कर्णधार सहन अराच्चिगेला बाद केलं. त्यानंतर, 49 व्या षटकात अर्शद खाननं दोन बळी घेतले आणि दोन फलंदाज धावबाद (रन-आउट) झाले. अवघ्या 7 धावांत शेवटचे चार बळी गमावल्यामुळं, श्रीलंकेचा 'अ' संघ 269 धावांत सर्वबाद झाला. भारत 'अ' संघानं 8 धावांनी विजय मिळवला.
1️⃣0️⃣1️⃣ Runs— BCCI (@BCCI) June 9, 2026
1️⃣1️⃣4️⃣ Deliveries
6️⃣ fours and 3️⃣ Sixes
Vice-captain Ruturaj Gaikwad is adjudged the Player of the Match for his fabulous century 👏🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/nwKDTkg1ZY
#TriNationSeries | #SLAvINDA
(Player image Credits: Sri Lanka Cricket). pic.twitter.com/pwSdE4zp5W
भारत 'अ' संघाची गोलंदाजी: अर्शद खान, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी आणि विपराज निगम यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर अंशुल कंबोजनं एक बळी घेतला. श्रीलंकेच्या 'अ' संघाकडून वनुजा सहन (23), चमिका करुणारत्ने (9) आणि नुवानिदू फर्नांडो (8) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या, परंतु संघाला विजयापर्यंत नेण्यात ते अपयशी ठरले.
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