अनधिकृत कसोटी सामन्यात देवदत्त 199 धावांवर OUT; अंपायच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह?
लिंकन इथं भारत 'अ' आणि न्यूझीलंड 'अ' क्रिकेट संघात एक अनधिकृत कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात देवदत्त पडिक्कलनं आपल्या फलंदाजीनं सर्वांना प्रभावित केले.
Published : October 26, 2026 at 12:46 PM IST
लिंकन Devdutt Padikkal Missed Double Century : लिंकन इथं भारत 'अ' आणि न्यूझीलंड 'अ' क्रिकेट संघात एक अनधिकृत कसोटी सामना खेळला जात आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या आगामी कसोटी मालिकेची तयारी म्हणून या सामन्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या सामन्यात देवदत्त पडिक्कलनं आपल्या फलंदाजीनं सर्वांना प्रभावित केले. त्यानं न्यूझीलंडच्या कठीण खेळपट्ट्यांवर आपलं कौशल्य सिद्ध केलं आणि द्विशतक झळकावण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला, पण केवळ एका धावेनं त्याचं द्विशतक हुकलं.
देवदत्त पडिक्कलचं द्विशतक हुकलं : न्यूझीलंड 'अ' विरुद्धच्या पहिल्या डावात पडिक्कल चांगल्या लयीत दिसत होता, पण तो 32 धावांवर बाद झाला. दुसऱ्या डावात, भारत 'अ' संघ पिछाडीवर होता आणि त्यांनी सुरुवातीलाच विकेट गमावल्या. मात्र संघ कठीण परिस्थितीत असताना देवदत्त पडिक्कलनं साई सुदर्शनसोबत एक शानदार भागीदारी केली. पडिक्कलनं वेगवान फलंदाजी करत शतक पूर्ण केलं. यानंतरही, तो थांबला नाही आणि मोठे फटके मारणं सुरुच ठेवलं.
DEVDUTT PADDIKAL IN THIS MATCH Vs NEW ZEALAND A: - 32(77) When India 5/1. - 199(248) When India 10/2. - 2nd Highest scorer for India in 1st Innings. - Highest scorer in 2nd Innings. - Highest scorer of the Match. Take a bow, Devdutt Paddikal. 🙇🌟 https://t.co/ZYmDuMmTSx— Tanuj (@ImTanujSingh) October 26, 2026
दरम्यान पडिक्कल आपल्या द्विशतकापासून केवळ एक धाव दूर होता. मात्र 89 व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर, पडिक्कलनं चेंडूला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी ठरला आणि चेंडू यष्टीरक्षकाकडे गेला. गोलंदाज जॅक गिब्सननं अपील केले आणि पंचांनी त्याला बाद ठरवलं. परिणामी पडिक्कलची 248 चेंडूंतील 199 धावांची शानदार खेळी संपुष्टात आली. या खेळीत पडिक्कलनं 24 चौकार आणि 3 षटकार मारले. पंचांच्या निर्णयामुळं पडिक्कल आश्चर्यचकित दिसला आणि त्यानं प्रश्न विचारण्यासाठी हात वर केला. परंतु, त्यानं पंचांच्या निर्णयाचा आदर केला आणि तो निघून गेला. पंचांनी दिलेला हा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त होता.
साई सुदर्शनचंही शतक हुकलं : देवदत्त पडिक्कलच नव्हे, तर साई सुदर्शनचा फॉर्मही खराब होता. साई नुकताच दुखापतीतून सावरला आणि मैदानावर परत येताच त्यानं उत्कृष्ट फॉर्म दाखवला. दुसऱ्या डावात, सुदर्शननं 184 चेंडूंमध्ये 91 धावा केल्या. या खेळीत त्यानं 12 चौकार मारले. साई शतकाच्या दिशेनं वाटचाल करत होता, पण 62 व्या षटकात, क्रिस्टन क्लार्कच्या एका आखूड चेंडूवर फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो स्क्वेअर लेगला डीन फॉक्सक्रॉफ्टकरवी झेलबाद झाला.
🔴DEVDUTT PADIKKAL ANGRY OVER A CONTROVERSIAL UMPIRING DECISION! 🤯 - Padikkal was batting on 199 when the bowler delivered the ball wide. - Padikkal tried to play the delivery, but the umpire suddenly declared him out, apparently believing the ball had edged the bat. - Padikkal was left shocked by the decision. Note: There is no DRS in unofficial Test matches. ❌ https://t.co/WfZMaQfAXM— Sam (@cricsam02) October 26, 2026
न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी पडिक्कल आणि सुदर्शन यांचं फॉर्ममध्ये परतणं हे भारतीय संघासाठी एक चांगलं चिन्ह आहे. यश राठोडनंही भारत 'अ' संघाकडून प्रभावी कामगिरी केली. त्यानं पहिल्या डावात नाबाद 44 आणि दुसऱ्या डावात 66 धावा केल्या. अशाप्रकारे त्यानं सामन्यात एकूण 110 धावा केल्या.
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