भारतीय महिला संघानं 53 बॉलमध्ये संपवला सामना! शफाली-स्मृती वादळासमोर झिम्बाब्वेचा संघ कोलमडला
भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्या महिला संघांमधील दुसऱ्या टी-20 सामन्यात, भारतीय संघाने 9 गडी राखून एकतर्फी विजय मिळवला.
Published : October 18, 2026 at 10:33 PM IST
नवी दिल्ली : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्या महिला संघांमधील दुसऱ्या टी-20 सामन्यात, भारतीय संघाने 9 गडी राखून एकतर्फी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 2-० अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. भारतीय गोलंदाजांच्या उत्कृष्ट कामगिरीनंतर, सलामीवीर शफाली वर्मा आणि कर्णधार स्मृती मानधना यांच्या आक्रमक खेळीच्या जोरावर भारताने अवघ्या 8.5 षटकांत विजयाचे लक्ष्य गाठले.
सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, झिम्बाब्वेचा संघ निर्धारित 20 षटकांत 8 गडी गमावून केवळ 102 धावा करू शकला. झिम्बाब्वेची सुरुवात अत्यंत खराब झाली; सलामीवीर केलिस एनलोव्हू 11 चेंडू खेळूनही खाते न उघडताच बाद झाली.
Smriti Mandhana and Shafali Verma made light work of the chase as India took an unassailable 2-0 lead in the T20I series against Zimbabwe 💪 📝: https://t.co/Vi64UADSzb | 📸: @BCCIWomen https://t.co/nSj34LYBBO— ICC (@ICC) October 18, 2026
संघासाठी चिपोन मुगेरी-तिरिपानो 34 धावा (32 चेंडू, 5 चौकार) काढून सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली, तर कर्णधार जोसेफिन न्कोमो 27 धावांवर नाबाद राहिली. भारताकडून निक्की प्रसादने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आपल्या 2 षटकांत केवळ 7 धावा देऊन 2 बळी मिळवले, तर क्रांती गौड, नंदनी शर्मा, दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
103 धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना, भारतीय संघाने शफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांच्या जोरावर आक्रमक सुरुवात केली. शफाली वर्माने धडाकेबाज फलंदाजी करत अवघ्या 25 चेंडूंत 55 धावा केल्या, ज्यात 6 चौकार आणि 4 षटकारांचा समावेश होता आणि तिचा स्ट्राईक रेट 220.00 इतका राहिला. स्मृती मानधनाने तिला उत्तम साथ दिली; ती 25 चेंडूंत 47 धावांवर नाबाद राहिली, ज्यामध्ये 6 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. शफालीची विकेट 'बिलव्हड बिझा'ने घेतल्यावर, अनुष्का शर्मा (1 धाव) मैदानावर आली आणि तिने मानधनासोबत मिळून संघाला 8.5 षटकांत 104/1 अशा धावसंख्येपर्यंत पोहोचवत विजय मिळवून दिला.
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