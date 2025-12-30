ETV Bharat / sports

2025 मधील शेवटचा सामना जिंकण्यासाठी भारताच्या लेकी उतरणार मैदानात; वर्षातील शेवटचा सामना 'फ्री'मध्ये कसा पाहायचा?

भारतीय महिला क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चार सामने जिंकून 4-0 अशी आघाडी घेतली आहे.

INDW vs SLW 5th T20I
भारतीय महिला क्रिकेट संघ (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
तिरुवनंतपुरम INDW vs SLW 5th T20I : भारतीय महिला क्रिकेट संघ मंगळवारी होणाऱ्या पाचव्या आणि शेवटच्या महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात विजय मिळवून श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत 5-0 असा विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. पुढील वर्षी जून-जुलैमध्ये इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाच्या तयारीसाठी ही मालिका भारताच्या महत्त्वपूर्ण भाग आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या सध्याच्या मालिकेनंतर, भारतीय संघ विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडमध्ये प्रत्येकी तीन टी-20 सामने खेळेल.

भारताची शैली बदलली : 2024 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या गट टप्प्यात भारतीय संघ बाहेर पडला होता, परंतु तेव्हापासून त्यांनी त्यांची शैली बदलली आहे आणि अधिक आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, ज्यामुळं अनुकूल निकाल मिळाले आहेत. भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली, "ही मालिका आपल्या सर्वांसाठी उत्तम राहिली आहे. गेल्या विश्वचषकानंतर, आम्ही चर्चा केली की आपल्याला आपला स्तर वाढवावा लागेल आणि टी-20 मध्ये अधिक आक्रमक खेळावं लागेल. भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली, फलंदाजांना आवश्यक असलेले प्रयत्न कमी केले."

क्षेत्ररक्षण चिंतेचा विषय : या सामन्यांमध्ये आक्रमक खेळणाऱ्या शेफाली वर्मानं प्रभावित केलं आहे. भारताची सर्वात मोठी चिंता त्यांची क्षेत्ररक्षण आहे, जी आतापर्यंत प्रभावी नव्हती. मागील सामन्यात त्यांनी दोन झेल सोडले आणि स्टंपिंगची एक संधी गमावली. या मालिकेत भारतीय संघासाठी अनेक सकारात्मक बाबी होत्या. वेगवान गोलंदाज रेणुका सिंग ठाकूरनं एक वर्षाच्या अनुपस्थितीनंतर या स्वरूपात यशस्वी पुनरागमन केलं, तर नेहमीच विश्वासार्ह दीप्ती शर्मा सातत्यानं चांगली कामगिरी करत आहे. डावखुरी फिरकी गोलंदाज वैष्णवी शर्मानंही तिच्या क्षमतेनुसार कामगिरी केली आहे. 20 वर्षीय खेळाडूनं मालिकेत आतापर्यंत 5.73 च्या इकॉनॉमी रेटनं चार बळी घेतले आहेत.

तिरुवनंतपुरमची खेळपट्टी कशी असेल : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पाचवा सामना तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल, जिथं टी-20 क्रिकेटमध्ये पहिल्या डावात सरासरी धावसंख्या 151 धावा आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या मैदानावर सहा टी-20 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये तीन विजय पाठलाग करणाऱ्या संघांनी आणि तीन विजय बचाव करणाऱ्या संघांनी जिंकले आहेत.

कधी सुरु होईल सामना : भारतीय महिला संघ आणि श्रीलंकेच्या महिला संघातील पाचवा टी-20 सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता खेळला जाईल. या सामन्याची नाणेफेक अर्धा तास आधी होईल. दोन्ही संघांमधील तिसरा सामना इथं खेळवण्यात आला. चौथ्या सामन्यासाठी हरमनप्रीत कौर भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल, तर चमारी अटापट्टू श्रीलंकेच्या संघाचं नेतृत्व करेल.

लाइव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार अ‍ॅपवर : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पाचव्या टी-20 सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग मोफत पाहण्यासाठी, क्रिकेट चाहत्यांना त्यांच्या फोनवर जिओ हॉटस्टार अ‍ॅप डाउनलोड करावं लागेल आणि त्यानंतर सामना पाहण्यासाठी फक्त डेटा वापरावा लागेल. त्यानंतर, ते आरामात सामना मोफत पाहू शकतील. सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल.

संपादकांची शिफारस

