भारत-दक्षिण आफ्रिका आज 'राजधानी'त जेतेपदासाठी लढणार, जगाला मिळणार नवा चॅम्पियन; वाचा सामन्याची A टू Z माहिती

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघातील आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना आज रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल.

INDW vs SAW Final
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका 'राजधानी'त जेतेपदासाठी लढणार (ICC World Cup)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 5:58 AM IST

नवी दिल्ली INDW vs SAW Final : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघातील आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना आज रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघ नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर आमनेसामने येतील. टीम इंडियानं सेमीफायनलमध्ये सात वेळच्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला, तर आफ्रिकन संघानंही 4 वेळा जेतेपद पटकावलेल्या इंग्लंडला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. दोन्ही संघ जेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्याच्या ध्येयानं मैदानात उतरतील. विशेष म्हणजे या सामन्यात कोणीही जिंकलं तर क्रिकेटला एक नवा विश्वविजेता मिळेल.

टीम इंडियाचं उल्लेखनीय पुनरागमन : टीम इंडियाचा स्पर्धेतील प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला आहे. सुरुवातीला संघानं शानदार कामगिरी केली, परंतु स्पर्धेच्या मध्यात सलग तीन पराभवांमुळं त्यांना अपयश आले. मात्र त्यांनी जोरदार पुनरागमन केलं आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला. सेमीफायनलमध्ये जेमिमा रॉड्रिग्जनं तिच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळी केली. तिनं नाबाद 127 धावा केल्या आणि भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विक्रमी विजय मिळवून दिला. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनंही 89 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. त्यांच्या शानदार फलंदाजीमुळं भारतानं 339 धावांचं लक्ष्य गाठलं. महिला विश्वचषक बाद फेरीच्या इतिहासात हा सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग होता.

दक्षिण आफ्रिकेची कामगिरी कशी : दुसरीकडे, संपूर्ण स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका हा सर्वात सातत्यपूर्ण संघ राहिला आहे. लॉरा वोल्वार्डच्या नेतृत्वाखाली, दक्षिण आफ्रिकेनं शिस्त आणि आक्रमकतेचं परिपूर्ण मिश्रण दाखवलं आहे. अष्टपैलू मॅरिझाने कॅप आणि वेगवान गोलंदाज अयाबोंगा खाका यांनी महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं उपांत्य फेरीत इंग्लंडला हरवून अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : दक्षिण आफ्रिका महिला आणि भारत महिलांमध्ये हेड-टू-हेड आकडेवारीत चुरशीची लढत झाली आहे. या स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या गेल्या 10 सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांनी प्रत्येकी पाच सामने जिंकले आहेत. या स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या शेवटच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका महिलांनी तीन विकेट्सनं विजय मिळवला.

खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : हा सामना डॉ. डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई इथं खेळला जाईल. या मैदानावर फलंदाजी करणं सोपं झालं आहे. या मैदानावर आतापर्यंत चार वनडे सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं त्यापैकी तीन जिंकले आहेत. नवी मुंबईतील हवामानाबद्दल बोलायचं झालं तर, चाहत्यांनी दिवसभर उष्ण आणि दमट हवामानाची अपेक्षा करावी. सकाळी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे आणि तापमान 32° सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकतं, जे दुपारी उन्हात 39° सेल्सिएससारखं वाटू शकतं. आर्द्रता जास्त राहील आणि हलका पाऊस देखील पडण्याची शक्यता आहे, परंतु यामुळे सामन्यात फारसा व्यत्यय येण्याची अपेक्षा नाही. सुरुवातीला दक्षिणेकडील वारे वेगवान गोलंदाजांना अनुकूल असतील, परंतु खेळ जसजसा पुढं जाईल तसतसं फलंदाजीच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

सामना कसा पाहायचा : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील महिला वनडे विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर दुपारी 3 वाजता खेळवला जाईल. अर्धा तास आधी, दुपारी 2:30 वाजता, दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉससाठी मैदानात उतरतील. भारतात, अंतिम सामना विविध स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. तुम्ही डीडी स्पोर्ट्सवर अंतिम सामन्याचं थेट प्रक्षेपण देखील विनामूल्य पाहू शकता. क्रिकेट चाहते भारत-दक्षिण आफ्रिका महिला विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्याचं थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटद्वारे मोबाइल फोन आणि लॅपटॉपवर विनामूल्य पाहू शकतात.

महिला विश्वचषक स्पर्धेसाठी दोन्ही संघ :

दक्षिण आफ्रिका महिला : लॉरा वोल्वार्ड (कर्णधार), सुने लुस, मारिझान कॅप, मसाबता क्लास, तुमी सेखुखुने, नदिन डी क्लार्क, तझमिन ब्रिट्स, नॉन्डुमिसो शांगासे, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), अनेके बॉश, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, क्लो ट्रायोन, एनेरी डेरकसेन, कराबो मेसो (विकेटकीपर)

भारत महिला : दीप्ती शर्मा, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, जेमिमाह रॉड्रिग्स, राधा यादव, हरलीन देओल, अरुंधती रेड्डी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रिचा घोष (विकेटकीपर), क्रांती गौड, रेणुका सिंग, शफाली वर्मा,

