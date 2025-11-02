ETV Bharat / sports

INDW vs SAW Final: मुंबईत पाऊस सुरु, पावसामुळं सामना रद्द झाल्यास कोण होणार वर्ल्ड चॅम्पियन? वाचा नियम

2025 च्या महिला विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघात ऐतिहासिक सामना होणार आहे. मात्र या ऐतिहासिक सामन्यावर पावसाचा धोका निर्माण झाला आहे.

IND W vs SA W Final
पावसामुळं सामना रद्द झाल्यास कोण होणार वर्ल्ड चॅम्पियन? (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 2:46 PM IST

नवी मुंबई IND W vs SA W Final : आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना आज, रविवार, 2 नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळला जाईल. सामना दुपारी 3:30 वाजता भारतीय वेळेनुसार सुरु होईल आणि नाणेफेक दुपारी 3:00 वाजता होईल. दोन्ही संघ त्यांचे पहिलं विश्वचषक विजेतेपद जिंकण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील, परंतु पावसामुळं या ऐतिहासिक सामन्यात व्यत्यय येत आहे. अशा परिस्थितीत, जर पावसामुळं अंतिम सामना रद्द झाला तर कोणता संघ ट्रॉफी जिंकेल हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

टीम इंडियाचं उल्लेखनीय पुनरागमन : टीम इंडियाचा स्पर्धेतील प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला आहे. सुरुवातीला संघानं शानदार कामगिरी केली, परंतु स्पर्धेच्या मध्यात सलग तीन पराभवांमुळं त्यांना अपयश आले. मात्र त्यांनी जोरदार पुनरागमन केलं आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला. सेमीफायनलमध्ये जेमिमा रॉड्रिग्जनं तिच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळी केली. तिनं नाबाद 127 धावा केल्या आणि भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विक्रमी विजय मिळवून दिला. कर्णधार हरमनप्रीत कौरनंही 89 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. त्यांच्या शानदार फलंदाजीमुळं भारतानं 339 धावांचं लक्ष्य गाठलं. महिला विश्वचषक बाद फेरीच्या इतिहासात हा सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग होता.

रविवारी मिळणार नवा विश्वविजेता : भारताचा सामना आता दक्षिण आफ्रिकेशी होईल, जो पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. परिणामी इतिहासात पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंड महिला एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम फेरीत खेळणार नाही. एकूणच, ऑस्ट्रेलियाला 5 विकेट्सनं पराभूत करुन, भारतानं केवळ अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं नाही तर एक नवीन इतिहास लिहिला आहे. आता, त्यांना 2 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेला हरवून एक नवीन अध्याय लिहिण्याची संधी आहे.

सामना रद्द झाला तर कोण विजेता होईल? : जर 2 नोव्हेंबर रोजी पावसामुळं हा सामना रद्द झाला तर आयसीसीनं त्यासाठी राखीव दिवस ठेवला आहे. अंतिम सामना 3 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा खेळवता येईल. परंतु जर दोन्ही दिवशी सामना खेळवला गेला नाही तर दक्षिण आफ्रिकेला स्पर्धेचा विजेता घोषित केलं जाईल. कारण दक्षिण आफ्रिकेनं पॉइंट्स टेबलमध्ये टीम इंडियाच्या वरच्या स्थानावर स्थान मिळवलं आहे, ज्याचा सामना रद्द झाल्यास त्यांना फायदा होईल. शिवाय, आफ्रिकन संघानं लीग टप्प्यात भारताचा पराभव केला, ज्यामुळंही ते स्पर्धेचे विजेते बनतील. भारतीय चाहत्यांना प्रार्थना करावी लागेल की पावसाचा अंतिम सामन्यावर परिणाम होऊ नये.

