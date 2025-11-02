INDW vs SAW Final LIVE: जगाला आज मुंबईतून मिळणार नवा विश्वविजेता; फायनलसाठी थोड्याच वेळात होणार टॉस
महिला वनडे विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात टीम इंडिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका आमनेसामने आहेत.
Published : November 2, 2025 at 12:59 PM IST
नवी मुंबई INDW vs SAW Final Live : महिला वनडे विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात आज टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेशी भिडणार आहे. सेमीफायनलमध्ये हरमनप्रीत आणि कंपनीनं सात वेळा विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला वनडे क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या धावांचा पाठलाग करताना पराभूत केलं. जेमिमा रॉड्रिग्ज विजयाची हिरो ठरली, तिनं शतक झळकावलं. दरम्यान, सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेनंही इंग्लंडला एकतर्फी पराभव पत्करला. आजच्या जेतेपदाच्या सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत अपेक्षित आहे. या सामन्यासाठी थोड्याच वेळात नाणेफेक होणार आहे. दोन्ही संघ सामन्यासाठी मैदानात दाखल झाले आहेत.
The hype is REAL 😎🔥— ICC (@ICC) November 2, 2025
Watch the #CWC25 Final LIVE, broadcast details here 👉 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/cqEYV8Xjfi
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : दक्षिण आफ्रिका महिला आणि भारत महिलांमध्ये हेड-टू-हेड आकडेवारीत चुरशीची लढत झाली आहे. या स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या गेल्या 10 सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांनी प्रत्येकी पाच सामने जिंकले आहेत. या स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या शेवटच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका महिलांनी तीन विकेट्सनं विजय मिळवला.
Two tearaways with the bat at #CWC25 💥— ICC (@ICC) November 2, 2025
Will the trophy be decided by either Smriti Mandhana or Laura Wolvaardt? 🏏
Watch #INDvSA LIVE, broadcast details here 📲 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/OdT3uQKioA
खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : हा सामना डॉ. डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई इथं खेळला जाईल. या मैदानावर फलंदाजी करणं सोपं झालं आहे. या मैदानावर आतापर्यंत चार वनडे सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं त्यापैकी तीन जिंकले आहेत. नवी मुंबईतील हवामानाबद्दल बोलायचं झालं तर, चाहत्यांनी दिवसभर उष्ण आणि दमट हवामानाची अपेक्षा करावी. सकाळी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे आणि तापमान 32° सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकतं, जे दुपारी उन्हात 39° सेल्सिएससारखं वाटू शकतं. आर्द्रता जास्त राहील आणि हलका पाऊस देखील पडण्याची शक्यता आहे, परंतु यामुळे सामन्यात फारसा व्यत्यय येण्याची अपेक्षा नाही. सुरुवातीला दक्षिणेकडील वारे वेगवान गोलंदाजांना अनुकूल असतील, परंतु खेळ जसजसा पुढं जाईल तसतसं फलंदाजीच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
It all comes down to THIS 🏆— ICC (@ICC) November 2, 2025
Watch #INDvSA LIVE, broadcast details here 📲 https://t.co/7wsR28PFHI#CWC25 pic.twitter.com/rhuio7OdNs
सामना कसा पाहायचा : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील महिला वनडे विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर दुपारी 3 वाजता खेळवला जाईल. अर्धा तास आधी, दुपारी 2:30 वाजता, दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉससाठी मैदानात उतरतील. भारतात, अंतिम सामना विविध स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. तुम्ही डीडी स्पोर्ट्सवर अंतिम सामन्याचं थेट प्रक्षेपण देखील विनामूल्य पाहू शकता. क्रिकेट चाहते भारत-दक्षिण आफ्रिका महिला विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्याचं थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटद्वारे मोबाइल फोन आणि लॅपटॉपवर विनामूल्य पाहू शकतात.
महिला विश्वचषक स्पर्धेसाठी दोन्ही संघ :
दक्षिण आफ्रिका महिला : लॉरा वोल्वार्ड (कर्णधार), सुने लुस, मारिझान कॅप, मसाबता क्लास, तुमी सेखुखुने, नदिन डी क्लार्क, तझमिन ब्रिट्स, नॉन्डुमिसो शांगासे, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), अनेके बॉश, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, क्लो ट्रायोन, एनेरी डेरकसेन, कराबो मेसो (विकेटकीपर).
भारत महिला : दीप्ती शर्मा, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, जेमिमाह रॉड्रिग्स, राधा यादव, हरलीन देओल, अरुंधती रेड्डी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रिचा घोष (विकेटकीपर), क्रांती गौड, रेणुका सिंग, शफाली वर्मा.
हेही वाचा :