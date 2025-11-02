INDW vs SAW Final: फायनलमध्ये स्मृतीनं केला मोठा विक्रम; मितालीचा रेकॉर्ड इतिहासजमा
भारताची स्टार सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधानानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात फलंदाजीत एक मोठा विक्रम केला आहे.
नवी मुंबई Smriti Mandhana Record : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमी इथं खेळला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधार लॉरा वोल्वार्डनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, भारतीय महिला संघाची स्टार सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधानानं मैदानात उतरताच भारताची माजी कर्णधार मिताली राजचा एक मोठा विक्रम मोडला. या महिला वनडे विश्वचषकात स्मृती मंधाना फलंदाजी करताना उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे.
महिला वनडे विश्वचषकात स्मृती भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज : स्मृती मंधानानं आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 मध्ये 400 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत, ज्यामुळं एका भारतीय महिला खेळाडूनं एका वनडे विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम केला आहे. यापूर्वी, हा विक्रम माजी भारतीय कर्णधार मिताली राजच्या नावावर होता, तिनं 2017 च्या महिला वनडे विश्वचषकात 409 धावा केल्या होत्या. 2025 च्या महिला वनडे विश्वचषकात स्मृती मंधानानं 434 धावा केल्या. या विश्वचषकात स्मृती मंधानानं टीम इंडियासाठी फलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावली, बहुतेक सामन्यांमध्ये सलामीवीर म्हणून तिनं दमदार सुरुवात केली.
एका वनडे विश्वचषकात भारतीय महिला संघासाठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाज :
- स्मृती मंधाना - 434 धावा (2025)
- मिताली राज - 409 धावा (2017)
- पूनम राऊत - 381 धावा (2017)
- हरमनप्रीत कौर - 359 धावा (2017)
- स्मृती मंधाना - 327 धावा (2022)
दोन्ही संघांत कोणताही बदल नाही : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना पावसामुळं दोन तास उशिरानं सुरु झाला, दोन्ही संघांच्या प्लेइंग 11 मध्ये कोणतेही बदल झाले नाहीत. या महत्त्वाच्या सामन्यात शेफाली आणि स्मृतीच्या जोडीनं टीम इंडियाला दमदार सुरुवात करुन दिली.
