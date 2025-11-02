INDW vs SAW Final : पहिल्यांदाच चॅम्पियन होण्यासाठी आफ्रिकेला बदलावा लागेल इतिहास; यापूर्वी असं कधीही घडलेलं नाही
आयसीसी महिला वनडे विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघात सुरु आहे. भारतानं प्रथम फलंदाजी करताना 300 हून अधिक धावा केल्या.
Published : November 2, 2025 at 8:24 PM IST
नवी मुंबई INDW vs SAW Final : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघ आमनेसामने आहेत. हा जेतेपदाचा सामना नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर होत आहे. या सामन्याची नाणेफेक दुपारी 2:30 वाजता होणार होती, परंतु पावसामुळं नाणेफेक 4:30 वाजता करण्यात आली. दक्षिण आफ्रिकेनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर टीम इंडियानं प्रथम फलंदाजी करताना शेफाली वर्मा (87) आणि दिप्ती शर्मा (58) च्या अर्धशतकी खेळीच्या बळावर निर्धारित 50 षटकांत 298 धावा केल्या. आता टीम इंडियाला विश्वचषक जिंकण्यासाठी या धावांचा बचाव करावा लागेल. विशेष म्हणजे भारतानं केलेल्या 298 धावा या महिला विश्वचषकातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियानं 2022 च्या विश्वचषकात अंतिम सामन्यात इंग्लडविरुद्ध विक्रमी 356/5 धावा केल्या होत्या. ज्यात ऑस्ट्रेलियानं 71 धावांनी विजय मिळवला होता. म्हणजेच दक्षिण आफ्रिकेला हा सामना जिंकण्यासाठी फायनलमध्ये सर्वाधिक धावा बनवाव्या लागतील.
India’s score in World Cup Final - 298/7.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2025
Highest successful run chase by South Africa women’s in ODIs - 275. pic.twitter.com/1A8lQckT2t
दक्षिण आफ्रिकेला बदलावा लागेल इतिहास : खरं तर, विश्वचषक फायनलच्या इतिहासात कोणत्याही संघानं इतकं मोठं लक्ष्य गाठलेले नाही. आता, विश्वविजेता होण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला इतिहास पुन्हा लिहावा लागेल. महिला विश्वचषक फायनलमध्ये कोणत्याही संघानं इतक्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग केलेला नाही. महिला विश्वचषक फायनलमध्ये सर्वाधिक धावांचा पाठलाग 2009 मध्ये झाला होता. तेव्हा प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं 47.2 षटकांत 166 धावा केल्या, ज्याच्या प्रत्युत्तरात इंग्लंडच्या महिला संघानं 46.1 षटकांत 6 बाद 167 धावा केल्या आणि इतिहासातील त्यांचा तिसरा विश्वचषक जिंकला. आता, दक्षिण आफ्रिकेला त्यांचं पहिलं विजेतेपद जिंकण्यासाठी विक्रमी 299 धावा कराव्या लागतील.
Shafali - 87 (78).— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2025
Deepti - 58 (58).
Mandhana - 45 (58).
Richa - 34 (24).
INDIA POST 298/7 IN THE WOMEN’S WORLD CUP FINAL AGAINST SOUTH AFRICA. pic.twitter.com/e24aifTzlq
टीम इंडियाची दमदार सुरुवात : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करायला उतरलेल्या भारताची सुरुवात चांगली झाली. शेफाली वर्मा आणि स्मृती मंधाना यांनी डावाची सुरुवात केली. या जोडीनं दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांची धुलाई करत 17.2 षटकांत 100 धावा पूर्ण झाल्या. यानंतर मंधाना 45 धावांवर बाद झाली, ज्यामुळं भारताला पहिला धक्का बसला. त्यानंतर जेमिमा आणि शेफाली यांनी संघाची धुरा सांभाळली आणि 25 व्या षटकात भारताला 150 धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. मात्र 28व्या षटकात भारताला दुसरा धक्का बसला जेव्हा शेफाली वर्मा 87 धावांवर बाद झाली. यानंतर जेमिमाही 30व्या षटकात 24 धावांची खेळी करत बाद झाली. 35 षटकांनंतर, भारताची धावसंख्या 200 च्या पुढं गेली. मात्र भारताला 40 व्या षटकात चौथा धक्का बसला जेव्हा कर्णधार हरमनप्रीत 20 धावांवर बाद झाली. त्यानंतर 44व्या षटकात अमनजोत कौर बाद झाल्यानं भारताला पाचवा धक्का बसला. पण त्यानंतर दीप्ती शर्मा आणि रिचा घोषनं शानदार फलंदाजी केली. दीप्तीनं अर्धशतकही केलं. मात्र, 49व्या षटकात रिचा घोषची विकेट पडली. घोषनं 3 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं आक्रमक 34 धावा केल्या. परिणामी भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला 299 धावांचं लक्ष्य दिलं.
Innings Break!— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
A flourish from Deepti Sharma and Richa Ghosh propels #TeamIndia to 2⃣9⃣8⃣/7 after 50 overs 🤜🤛
Over to our bowlers now! 👍
Scorecard ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Final pic.twitter.com/eFNztfR0xQ
भारताला इतिहास घडवण्याची संधी : या महिला विश्वचषकात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि न्यूझीलंडनंतर एक नवीन विजेता मिळणार आहे. 2005 आणि 2017 नंतर भारतीय संघ अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. तर दक्षिण आफ्रिकेचा हा पहिलाच अंतिम सामना आहे. 2005 च्या अंतिम सामन्यात भारताचा ऑस्ट्रेलियाकडून 98 धावांनी पराभव झाला, तर 2017 च्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडनं भारताचा नऊ धावांनी पराभव केला होता.
5️⃣0️⃣ in the first match ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
5️⃣0️⃣ in the #Final ✅
𝘿𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙖𝙗𝙡𝙚 𝘿𝙚𝙚𝙥𝙩𝙞 at it again for #TeamIndia 💪
Her 18th fifty in Women's ODIs 🙌
Updates ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Final | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/YFeCWBclvn
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : शफाली वर्मा, स्मृती मंधाना, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांती गौर, श्री चर्नी आणि रेणुका सिंग ठाकूर.
- दक्षिण आफ्रिका : लॉरा वूलवार्ड (कर्णधार), तझमिन ब्रिट्स, ॲनेके बॉश, सुने लुस, मारिझान कॅप, सिनालो जाफ्ता (यष्टीरक्षक), ॲन्री डेर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नदिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका आणि नॉनकुलुलेको म्लाबा.
