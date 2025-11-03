"वर्ल्डकप फायनल बंगळूरूऐवजी मुंबईत आली आणि आम्ही अर्धी लढाई जिंकली...", कर्णधार हरमनप्रीतनं सांगितलं ड्रेसिंगरूममधलं गुपित
टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिकेला हरवून पहिल्यांदा वनडे वर्ल्डकप जिंकला. सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत हरमनप्रीत कौरनं एका मोठा खुलासा केला आहे.
Published : November 3, 2025 at 9:21 AM IST
नवी मुंबई : टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिकेला 52 धावांनी पराभूत करत डी.वाय.पाटील स्टेडियमवर इतिहास रचला. आपल्या 25 वर्षांच्या कारकिर्दीत भारतानं पहिल्यांदाच आयसीसी महिला वन डे विश्वचषक जिंकण्यात यश मिळवलं.
भारताच्या विश्वविजयानं नवी मुंबईचं स्टेडियम दणाणलं : मैदानातील सुमारे 43 हजार समर्थक आणि मैदानाबाहेर आपापल्या घरात बसून टीम इंडियासाठी देव पाण्यात ठेवून बसलेले करोडो चाहते, यांच्या पाठबळावरच हा विजय शक्य झाल्याचं कर्णधार हरमनप्रीतनं विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केलं. या विश्वविजयाला याचीदेही याचीडोळा पाहण्यासाठी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातूनच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून चाहते नवी मुंबईत दाखल झाले होते. टीम इंडियाचा जो विश्वविजय पाहायला ते आले होते, तो पाहिल्यानंतर समाधानानं "फुल पैसा वसूल" अशी प्रतिक्रिया अनेक चाहत्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौर काय म्हणाली? : "सामना बेंगळुरूऐवजी मुंबईत आला आणि आम्ही सुटकेचा निश्वास सोडला. मुंबई आम्हाला नेहमीच घरासारखी वाटते. इथं लोकांचा उत्साह नेहमीच जबरदस्त असतो. मुंबईत अंतिम सामाना होणार इथंच आम्ही अर्धी लढाई जिंकलो". या शब्दांत कर्णणार हरमनप्रीत कौरनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या. आजच्या विजयानंतर पहिल्या दिवसापासूनचा प्रवास डोळ्यासमोर आला. झुलन गोस्वामी आणि अंजूम चोप्राच्या सावलीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेमध्ये पाऊल ठेवलं तेव्हापासून ही ट्रॉफी उंचावण्याचं स्वप्न बाळगलं होतं, ते अखेर पूर्ण झालं. हा विजय केवळ टीमचा नाही तर टीमसोबत असलेल्या प्रत्येकाचा आहे. पहिला विश्वविजय हा नेहमीच क्रांतिकारी असतो, तिथून जी सुरूवात होते ती पुढे कायम ठेवणं हे देखील तितकचं मोठ आव्हान असतं. या स्पर्धेसाठी टीममधील प्रत्येकानं प्रचंड मेहनत घेतली. टीमचे प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार यांचा या विजयात सिंहाचा वाटा आहे. त्यांनी नेहमीच कठोर पण टीमच्या फायद्याचेच निर्णय घेतले. टीकाकर हे नेहमीच असतात, काहीतरी, कुठेतरी चुकतं तेव्हा टीका ही होणारच, मात्र टीमचं संतुलन कायम राखणं महत्त्वाच".
दिप्ती शर्मा ठरली फायनलमधील विजयाची शिल्पकार : टॉस पुन्हा एकदा विरोधात जाऊनही अंतिम सामन्यात टीम इंडियानं एक आश्वासक सुरूवात केली. सेमी फायनलपूर्वी सलामी फलंदाज प्रतिका रावल जायबंदी झाली आणि शफाली वर्माला थेट अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये सलामीची जागा मिळाली. ऑस्ट्रेलियाविरूद्ध खेळताना केलेली हाराकिरी शफालीनं अंतिम सामन्यात कटाक्षानं टाळली. सुरूवातीपासूनच दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजीवर हल्ला चढवत शफालीनं विकेट जाणार नाही याचीही काळजी घेतली. स्मृती मानधनसोबत शतकी सलामी दिल्यानंतर तिनं जेमिमाच्या साथीनं 25 षटकात भारताची धावसंख्या 150 पुढे नेली. शफालीनं अवघ्या 78 चेंडूत 87 धावा फटकावल्या, ज्याला 7 चौकार आणि 2 खणखणीत षटकारांचा साज होता.
विशेष म्हणजे, आपला हाच फॉर्म शफालीनं गोलंदाजीतही कायम राखला. आपल्या जादुई फिरकीनं तिनं 7 षटकांत 36 धावा देत 2 विकेट्स घेतल्या. याच अष्टपैलू कमगिरीमुळे शफालीला 'प्लेअर ऑफ द मॅच' घोषित करण्यात आलं. तर टीम इंडियाच्या या ऐतिहासिक विश्वविजयाची शिल्पकार ठरली ती दिप्ती शर्मा. अंतिम सामन्यात दिप्तीनं अवघ्या 39 धावंत दक्षिण आफ्रिकेचा निम्मा संघ तंबूत पाठवला. या स्पर्धेत सर्वाधिक 22 विकेट्स घेणा-या दिप्तीला 'प्लेअर ऑफ द सीरिज' घोषित करण्यात आलं.
दक्षिण आफ्रिकन कर्णधाराची एकाकी झुंज : यंदाच्या विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करून अव्वल स्थान पटकावणारी दक्षिण आफ्रिकन कर्णधार लॉरा वॉल्व्हार्ड टीम इंडियाविरोधात एकाकी खिंड लढवली. सलामीला आलेल्या लॉरानं शेवटपर्यंत एक बाजू लावून धरली होती, मात्र समोरून तिला म्हणावी तशी साथ मिळाली नाही. भारतीय गोलंदाजांनी ठराविक अंतरात विकेट्स मिळवत दक्षिण आफ्रिकेला एकही मोठी भागीदारी रचू दिली नाही. लॉरानं 40 व्या ओव्हमध्ये 96 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केल. तेव्हा दक्षिण आफ्रिकाची स्थिती 6 बाद 211 अशी आव्हानात्मक होती. अखेर 42 व्या षटकात दिप्ती शर्मानं लॉराची विकेट काढली. मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात हवेत उडालेला लॉराचा फटका अमनज्योतनं दूरून धावत येत अप्रतिमरित्या टिपला. लॉरानं 98 चेंडूत 101 धावांची खेळी केली. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी तळाच्या फलंदाजांना डोक वर काढायाची संधीच दिली नाही. दिप्ती शर्मानं 39 धावांत 5 बळी घेत भारतातर्फे सर्वोत्तम कामगिरी केली. पहिल्या डावात दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजीत अयाबांगा खाका हिचा 58 धावांत 3 विकेट्स हा अपवाद वगळता कुणालाचा खास कामगिरी करता आली नाही.
