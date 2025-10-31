ऑस्ट्रेलियाची दादागिरी संपुष्टात! भारतीय महिला संघानं कोरलं सुवर्णाक्षरात नाव; मुंबईकर जेमिमाची यादगार खेळी
30 ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबईत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील उपांत्य सामन्यात जेमिमा रॉड्रिग्जनं ज्या प्रकारची खेळी खेळली ती इतिहासाच्या पानांमध्ये नोंदली गेली आहे.
नवी मुंबई Record Break Semi-Final : नवी मुंबईचं मैदान, तारीख 30 ऑक्टोबर आणि प्रसंगी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील महिला विश्वचषक 2025 च्या उपांत्य फेरीचा सामना. सात वेळा विश्वविजेत्या भारताचा सामना करणाऱ्या भारतासाठी हा सामना आव्हानात्मक होता. मात्र जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि हरमनप्रीत कौर यांच्यातील भागीदारीमुळं संघानं पुनरागमन करत विजय मिळवला. भारतानं 9 चेंडू शिल्लक असताना 5 विकेट्सनं विजय मिळवला.
2017 नंतर टीम इंडिया फायनलमध्ये : ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघाविरुद्ध बाद फेरीत (सेमीफायनल) सर्वांनाच अपसेटची अपेक्षा होती. परंतु यावेळी, 2025 च्या महिला एकदिवसीय विश्वचषकात, कथेचा शेवट वेगळाच झाला. जेव्हा भारतानं अंतिम फेरीत पोहोचून इतिहास रचला, तेव्हा जेमिमा रॉड्रिग्ज अमनजोत कौरकडे धावली, तिला उचललं आणि नंतर मैदानावर झोपली. काही सेकंदातच, उर्वरित खेळाडू देखील विजेच्या वेगानं मैदानावर धावले, जणू काही त्यांना विश्वासच बसत नव्हता की भारत तिसऱ्यांदा आणि 2017 नंतर पहिल्यांदाच विश्वचषक अंतिम फेरीत पोहोचला आहे.
ऑस्ट्रेलियाची 16 सामन्यांची विजयी मालिका संपुष्टात : ऑस्ट्रेलियानं दिलेल्या 339 धावांच्या विक्रमी लक्ष्याचा पाठलाग करताना, रॉड्रिग्ज (नाबाद 127) आणि हरमनप्रीत (89) यांच्या शानदार खेळीमुळं भारतानं नऊ चेंडू शिल्लक असताना लक्ष्य गाठलं. या विजयासह, पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंड दोघंही वनडे विश्वचषक अंतिम फेरीत खेळणार नाहीत. भारत आता रविवारी दक्षिण आफ्रिकेशी जेतेपदासाठी सामना करेल. डीवाय पाटील स्टेडियमवरील 34,651 प्रेक्षकांनी क्रिकेटचा एक संस्मरणीय दिवस पाहिला.
महिला विश्वचषकात सर्वात जास्त विजयाची मालिका :
- 15 - ऑस्ट्रेलिया (2022-2025)
- 15 - ऑस्ट्रेलिया (1997-2000)
- 12 - ऑस्ट्रेलिया (1978-1982)
- 11 - न्यूझीलंड (1988-1993)
- 10 - इंग्लंड (1993-1997)
- ऑस्ट्रेलियाचा शेवटचा विश्वचषक पराभव देखील भारताविरुद्ध झाला होता, तो म्हणजे 2017 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत.
ऑस्ट्रेलिया विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत :
सामने : 6, जिंकले : 4, पराभव: 2 (दोन्ही भारताविरुद्ध)
महिला वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक सामन्यांची एकूण धावसंख्या (एकत्रित धावसंख्या) :
- 781 - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025
- 679 - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, मुंबई वनडे, 2025 विश्वचषक*
- 678 - इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, ब्रिस्टल, 2017 विश्वचषक
- 661 - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टणम, 2025 विश्वचषक
- 651 - भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, कोलंबो, 2025
या सामन्यात भारतानं 339 धावांचा पाठलाग करुन महिला विश्वचषक इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी धावसंख्या पूर्ण केली.
महिला विश्वचषकात 300 हून अधिक लक्ष्यांचा पाठलाग :
- 339 - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, मुंबई (2025 विश्वचषक)
- 331 - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत, विशाखापट्टणम (2025)
- 302 - श्रीलंका विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, पॉचेफस्ट्रूम (2024)
- विशेष म्हणजे वनडे विश्वचषक नॉकआउटमध्ये (पुरुष किंवा महिला) 300 हून लक्ष्याचा पाठलाग करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
- भारताचा 341/5 चा स्कोअर हा महिला वनडे सामन्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात यशस्वी धावांचा पाठलाग आहे (2025 मध्ये ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली विरुद्ध 369/10 नंतर). भारताचा याआधीचा सर्वाधिक यशस्वी पाठलाग 265 (ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध, मॅके, 2021) होता.
- जेमिमा रॉड्रिग्ज महिला विश्वचषक नॉकआउट सामन्यात शतक करणारी दुसरी फलंदाज ठरली. पहिलं शतक नॅट सायव्हर-ब्रंटनं केलं होतं. तिनं 2022 च्या अंतिम सामन्यात 148* धावा केल्या होत्या.
- भारत तिसऱ्यांदा महिला वनडे विश्वचषक अंतिम फेरीत पोहोचला (2005, 2017, 2025), आणि आता पहिल्यांदाच विजेतेपद जिंकण्याची संधी आहे.
- भारतानं यापूर्वी कधीही विश्वचषकात 200हून अधिक धावांचं लक्ष्य गाठलं नव्हतं.
2 नोव्हेंबरला इतिहास रचण्याची संधी : भारताचा सामना आता दक्षिण आफ्रिकेशी होईल, जो पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. परिणामी इतिहासात पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंड महिला एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम फेरीत खेळणार नाही. एकूणच, ऑस्ट्रेलियाला 5 विकेट्सनं पराभूत करुन, भारतानं केवळ अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं नाही तर एक नवीन इतिहास लिहिला आहे. आता, त्यांना 2 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेला हरवून एक नवीन अध्याय लिहिण्याची संधी आहे.
