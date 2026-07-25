IND vs ZIM T20I: सामना जिंकल्यानंतरही भारतानं 48 तासांत बदलला संघ; अय्यरला विश्वविक्रमाची हुलकावणी
भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज 25 जुलै रोजी हरारे स्टेडियमवर खेळवला जात आहे.
Published : July 25, 2026 at 4:29 PM IST
IND vs ZIM 2nd T20I : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज 25 जुलै रोजी हरारे स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं अखेर मालिकेतील पहिल्या सामन्यात झिम्बाब्वेविरुद्ध सात गडी राखून विजय मिळवत आपला पहिला विजय नोंदवला. अय्यरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं पहिल्या सातपैकी सहा सामने गमावले, तर एक सामना पावसामुळं रद्द झाला. आता झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात अय्यरला नाणेफेक जिंकत इतिहास रचण्याची संधी होती, मात्र त्याला नाणेफेक जिंकता आली नाही. या सामन्यात झिम्बाब्वेनं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🚨 Toss Update 🚨— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
Zimbabwe won the toss and elected to field first in the 2nd T20I
Updates ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/CeGlRg24qa
श्रेयस अय्यरला होती वॉली हॅमंडचा विक्रम मोडण्याची संधी : भारतीय टी-20 कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या कारकिर्दीची सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही, कारण सलग सहा सामने गमावल्याबद्दल त्याला मोठ्या टीकेला सामोरं जावं लागलं आहे. अय्यरनं कर्णधारपदाखालील पहिले दोन सामने आयर्लंडविरुद्ध खेळले, तर पुढील पाच सामने इंग्लंडविरुद्ध होते, ज्यात त्यानं सर्व सामन्यांमध्ये नाणेफेक जिंकली. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यात नाणेफेक जिंकून त्यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सलग नाणेफेक जिंकण्याच्या बाबतीत इंग्लंडचा माजी कर्णधार वॉली हॅमंडच्या विक्रमाची बरोबरी केली होती.
#TeamIndia's Playing XI for the 2nd T20I 🔽— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
Updates ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d
#ZIMvIND pic.twitter.com/KXedeQrr3V
भारतीय संघात एक बदल : मागील सामन्यात भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणाऱ्या अशोक शर्माला दुसऱ्या सामन्यासाठीच्या अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान देण्यात आलं नाही. कर्णधार श्रेयस अय्यरनं यश ठाकूरवर विश्वास दाखवत त्याला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान दिलं. यशनं आयपीएल 2026 मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. याव्यतिरिक्त, भारताच्या अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये इतर कोणताही बदल नाही. पहिला सामना 7 गडी राखून जिंकल्यामुळं भारतीय संघानं मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.
कर्णधार म्हणून पहिली मालिका जिंकण्याची अय्यरला संधी : अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली सलग दोन मालिका गमावल्यामुळं भारतीय संघाला टी-20 सांघिक क्रमवारीत आपलं अव्वल स्थान गमवावं लागलं आहे, त्यामुळं श्रेयस अय्यरचं नाव चर्चेत आलं आहे. आता अय्यरला झिम्बाब्वेविरुद्धचा दुसरा सामना जिंकून कर्णधार म्हणून आपली पहिली मालिका जिंकण्याची संधी आहे आणि त्याद्वारे भारतीय संघ आयसीसी टी-20 सांघिक क्रमवारीत पुन्हा अव्वल स्थान मिळवू शकतो.
A dream realized ✨— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
Congratulations to Yash Thakur as he is all set to make his #TeamIndia debut 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d #ZIMvIND pic.twitter.com/IXBuP7rOfU
सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील दुसरा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना आज, 25 जुलै रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक अर्धातास आधी म्हणजेच 4 वाजता होईल. या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण आणि थेट स्ट्रीमिंग भारतात केवळ फॅनकोड ॲपवर उपलब्ध असेल. तसंच डीडी फ्री डिशवर सामना लाईव्ह पाहता येणार आहे.
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