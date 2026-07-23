ZIM vs IND 1st T20I: ताशी 150 किमी वेगानं गोलंदाजी करणाऱ्याचं टीम इंडियात पदार्पण; कशी पाहायची लाईव्ह मॅच?
इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या दौऱ्यांवरील निराशाजनक पराभवानंतर, भारतीय क्रिकेट संघ नव्या सुरुवातीच्या उद्देशानं झिम्बाब्वेमध्ये दाखल झाला आहे.
Published : July 23, 2026 at 4:56 PM IST
हरारे ZIM vs IND 1st T20I Live : इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या दौऱ्यांवरील निराशाजनक पराभवानंतर, भारतीय क्रिकेट संघ नव्या सुरुवातीच्या उद्देशानं झिम्बाब्वेमध्ये दाखल झाला आहे. तीन सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना आज हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर खेळवला जात आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ या दौऱ्यावर मैदानात उतरला आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर, भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यातून टीम इंडियासाठी एका गोलंदाजाचं पदार्पण झालं आहे. हा गोलंदाज दुसरा कोणी नसून अशोक शर्मा आहे.
🚨 Toss and Team Update 🚨#TeamIndia elect to bowl in the 1st T20I against Zimbabwe— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
A look at our Playing XI 💪
Follow the match ▶️ https://t.co/NKa0znQQ3H#ZIMvIND pic.twitter.com/w5wD1vCpV8
नाणेफेकीवेळी कर्णधार श्रेयस अय्यर काय म्हणाला? : नाणेफेक जिंकल्यानंतर, श्रेयस अय्यरनं खेळपट्टीची परिस्थिती आणि झिम्बाब्वे संघाच्या अलीकडील कामगिरीबद्दल भाष्य केलं. श्रेयस अय्यर म्हणाला, "आम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहोत. मी इथं पहिल्यांदाच आलो आहे, त्यामुळं खेळपट्टी कशी असेल हे मला माहीत नाही, पण सरावाच्या खेळपट्ट्या पाहता, इथं चांगला बाऊन्स मिळत असल्याचं दिसतं." झिम्बाब्वे संघ गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषतः विश्वचषकात, उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. त्यांच्या फलंदाजांनी आणि गोलंदाजांनी आपापल्या सामर्थ्याचा प्रभावीपणे वापर केला आहे, जे पाहणे आनंददायक होतं. या सामन्यात आम्ही तीन वेगवान गोलंदाज आणि एका फिरकी गोलंदाजाचं मिश्रण मैदानात उतरवत असल्याचंही अय्यर म्हणाला.
ताशी 150 किमी वेगानं गोलंदाजी करणाऱ्या अशोक शर्माचं पदार्पण : या सामन्यात राजस्थानचा युवा वेगवान गोलंदाज अशोक शर्माला भारताची टी-20 कॅप देण्यात आली असून त्यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आहे. ताशी 150 किमी वेगापर्यंत गोलंदाजी करण्यात पारंगत असलेल्या अशोक शर्मानं आयपीएलदरम्यान आपल्या उत्कृष्ट गती आणि अचूक टप्प्यानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. मयंक यादव, प्रिन्स यादव आणि फिरकी गोलंदाज रवी बिश्नोई त्याच्यासोबत गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील. फलंदाजी विभागात, भारताचा 15 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष असेल.
A special moment ahead of the series opener in Harare!— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
Congratulations to Ashok Sharma, who is all set to make his #TeamIndia Debut 👏👏
Follow the match ▶️ https://t.co/NKa0znQQ3H#ZIMvIND pic.twitter.com/veS4gEKdom
सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना आज, 23 जुलै रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं होत आहे. या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण आणि थेट स्ट्रीमिंग भारतात फॅनकोड ॲपवर उपलब्ध असेल.
सामन्यासाठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन : वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव.
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