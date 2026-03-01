ETV Bharat / sports

IND vs WI निर्णायक सामना पावसामुळं रद्द होणार? कोणाला मिळणार सेमीफायनलचं तिकिट?

2026 चा टी-20 विश्वचषक निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. तीन उपांत्य फेरीतील संघ निश्चित झाले आहेत, परंतु चौथ्या स्थानासाठीची लढाई अजूनही सुरु आहे.

IND vs WI Weather
IND vs WI निर्णायक सामना पावसामुळं रद्द होणार? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता IND vs WI Weather : 2026 चा टी-20 विश्वचषक निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. तीन उपांत्य फेरीतील संघ निश्चित झाले आहेत, परंतु चौथ्या स्थानासाठीची लढाई अजूनही सुरु आहे. गतविजेता भारत आणि वेस्ट इंडिज हे कोलकात्याच्या ऐतिहासिक ईडन गार्डन्सवर उपांत्य फेरीसाठी आमनेसामने येतील. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांनी गट 1 मधून उपांत्य फेरीसाठी पात्रता मिळवली आहे, तर दक्षिण आफ्रिका गट 2 मधून पात्र ठरली आहे. आता, सुपर-8 फेरीचा शेवटचा सामना भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात होईल.

दोन्ही संघासाठी करा किंवा मरो सामना : सुपर-8 फेरीत 22 फेब्रुवारी रोजी, भारताला अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 76 धावांनी पराभव पत्करावा लागला, हा टी-20 विश्वचषक इतिहासातील त्यांचा सर्वात मोठा पराभव होता. या पराभवापूर्वी, संघ गट टप्प्यात अपराजित राहिला होता. भारतानं त्यांच्या दुसऱ्या सुपर-8 सामन्यात झिम्बाब्वेचा पराभव केला आणि आता उपांत्य फेरीत स्थान मिळविण्यासाठी वेस्ट इंडिजचा सामना करण्यास सज्ज आहे. जर भारतानं हा सामना जिंकला तर त्यांचा उपांत्य फेरीत इंग्लंडशी सामना होईल.

पावसामुळं खेळ खराब होईल का? : या आठवड्याच्या सुरुवातीला कोलकातामध्ये सकाळी हलका पाऊस पडला, ज्यामुळं चाहत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली. मात्र, भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यादरम्यान पावसाचा धोका नसल्याचं दिसून येतं. हवामान अहवालानुसार, सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता कमी आहे. संध्याकाळी आकाश निरभ्र राहण्याची अपेक्षा आहे, सुमारे 17 टक्के ढगाळ वातावरण असण्याची शक्यता आहे. टॉसच्या वेळी तापमान सुमारे 27 अंश सेल्सिअस असेल, जे रात्री पुढं सरकत असताना 24 अंशांपर्यंत खाली येईल. आर्द्रता 46 टक्क्यांवरुन सुमारे 69 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, परंतु संपूर्ण सामन्यात पावसाची शक्यता 0 टक्के आहे.

सामना रद्द झाला तर काय? : संपूर्ण सामन्यात हवामान स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा असली तरी, जर पावसामुळं सामना रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल. अशा परिस्थितीत, वेस्ट इंडिज चांगल्या नेट रन रेटमुळं सेमीफायनलमध्ये पोहोचेल, तर भारत बाहेर पडेल. परिणामी, प्रत्येक भारतीय चाहता केवळ सामन्यावरच नव्हे तर कोलकात्याच्या आकाशावरही लक्ष केंद्रित करेल.

हेही वाचा :

  1. न्यूझीलंडला श्रीलंकेकडून सेमीफायनलचं तिकिट 'गिफ्ट'; पाकिस्तान विजय मिळवूनही बाहेर
  2. पाकिस्तान, इंग्लंड की न्यूझीलंड... जर भारत सेमीफायनलमध्ये पोहोचला तर कोणाविरुद्ध होईल सामना?
  3. वानखेडे स्टेडियमवर आणखी एका दिग्गजाच्या नावानं स्टँड; तीन गेट्सना खेळाडूंची नावं

TAGGED:

IND VS WI WEATHER REPORT
RAIN WASHES OUT MATCH IN KOLKATA
WEATHER REPORT KOLKATA
INDIA VS WEST INDIES MATCH
IND VS WI WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.