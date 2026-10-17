भारत वेस्ट इंडिज निर्णायक T20I: अय्यर ब्रिगेडसमोर प्रतिष्ठा वाचवण्याचं 'गंभीर' आव्हान
भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि निर्णायक सामना आज, 17 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.
Published : October 17, 2026 at 9:24 AM IST
बंगळूरु IND vs WI 5th T20I : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि निर्णायक सामना आज, 17 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका सध्या 2-2 अशी बरोबरीत आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ हा सामना जिंकत मालिका जिंकण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल. दरम्यान, शाय होपच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडिज संघही मालिका जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा? : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यात आतापर्यंत एकूण 35 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय संघाचं वर्चस्व राहिलं आहे. भारतानं 22 सामने जिंकले आहेत, तर वेस्ट इंडिजनं 12 सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. सध्याच्या मालिकेतील चार सामन्यांनंतर दोन्ही संघ 2-2 अशा बरोबरीत आहेत, त्यामुळं अंतिम सामना अत्यंत उत्सुकतेचा बनला आहे.
𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐔𝐒𝐇, 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀! 🇮🇳 The series is locked at 2-2. Now, it's time to turn the belief into a series-winning finish. 💪 #INDvWI | 5th T20I 👉 SAT, OCT 17, 6 PM https://t.co/Z7Q1LHYqgL— Star Sports (@StarSportsIndia) October 17, 2026
बंगळूरुची खेळपट्टी कशी असेल? : बंगळूरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अत्यंत अनुकूल मानली जाते. लहान सीमा आणि वेगवान आउटफिल्डमुळं अनेकदा मोठी धावसंख्या होते. सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना थोडी मदत मिळू शकते, पण सामना जसजसा पुढं जाईल तसतशी फलंदाजी सोपी होईल. दुसऱ्या डावात दव देखील महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, त्यामुळं नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतो.
दोन्ही संघात भक्कम खेळाडू : भारतीय संघ अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर आणि तिलक वर्मा यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा करत असेल. मयंक यादव, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांच्यावर गोलंदाजीची मोठी जबाबदारी असेल. दरम्यान, वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होप, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेर्फेन रदरफोर्ड आणि वेगवान गोलंदाज शमर जोसेफ यांच्यात सामन्याचे चित्र बदलण्याची क्षमता आहे.
सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचवा टी-20 सामना आज, 17 ऑक्टोबर रोजी बंगळूरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. हा सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओस्टार ॲपवर थेट पाहता येईल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, मयंक यादव.
- वेस्ट इंडीज : शाय होप (कर्णधार/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकील होसिन, शामर स्प्रिंगर, अल्जारी जोसेफ.
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