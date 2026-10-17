बंगळुरुत पावसाचा खेळ, मालिका बरोबरीत
भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यात पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळवण्यात आली.
Published : October 17, 2026 at 10:34 PM IST
बंगळूरु IND vs WI 5th T20I : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि निर्णायक सामना शनिवारी (17 ऑक्टोबर) खेळला जोत होता. मात्र, पावसाने खेळ खराब केल्याने ही मालिका बरोबरीत सुटली. हा सामना बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु झाला होता. पण, पावसाच्या एन्ट्रीने सामना पूर्ण होऊ शकला नाही.
पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सुटली. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ हा सामना जिंकत मालिका जिंकण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल. दरम्यान, शाय होपच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडिज संघही मालिका जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होता. मात्र, पावसाने टीम इंडियाच्या स्वप्नांवर पाणी फेरलं.