भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज निर्णायक सामना रद्द होणार? बंगळूरुहून आली सर्वात मोठी अपडेट
वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं हैदराबादमध्ये चौथा टी-20 सामना 24 धावांनी जिंकून मालिका 2-2 अशी बरोबरीत आणली आहे, मात्र निर्णायक सामना रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
Published : October 16, 2026 at 12:19 PM IST
बंगळूरु IND vs WI 5th T20I Weather : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं हैदराबादमध्ये चौथा टी-20 सामना 24 धावांनी जिंकून मालिका 2-2 अशी बरोबरीत आणली आहे, ज्यामुळं मालिका अत्यंत रोमांचक झाली आहे. पाचवा आणि अंतिम सामना आता 17 ऑक्टोबर रोजी बंगळूरुमध्ये खेळला जाईल, जिथं दोन्ही संघ मालिका जिंकण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. मात्र या रोमांचक सामन्यावर पावसाचं संकट आहे, कारण बंगळूरुमधील हवामान खूप खराब आहे आणि पावसामुळं सामना रद्द होण्याची शक्यता आहे.
पाचव्या टी-20 सामन्यादरम्यान हवामान कसं असेल? : हवामान अहवालानुसार, सामन्यादरम्यान बंगळूरुसाठी वादळाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. सायंकाळी 5 वाजता पावसाची शक्यता 66 टक्के आणि नाणेफेकीच्या वेळी 68 टक्के आहे. सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतसा पावसाचा धोका वाढत जाईल, रात्री 8 ते 9 च्या दरम्यान पावसाची सर्वाधिक शक्यता सुमारे 70 टक्के असेल. 66 टक्के ते 70 टक्के पावसाच्या सततच्या इशाऱ्यामुळं, नाणेफेकीला विलंब होण्याचा, षटकं कमी होण्याचा किंवा सामना पूर्णपणे रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, चांगली बातमी ही आहे की बंगळूरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये जगातील सर्वोत्तम सब-एअर ड्रेनेज सिस्टीमपैकी एक आहे, ज्यामुळं पाऊस थांबल्यानंतर केवळ 15 ते 20 मिनिटांत मैदान पुन्हा खेळण्यायोग्य होतं.
The weather forecast for Bengaluru T20I 🫣 https://t.co/JOt8aRzDIR— Cricbuzz (@cricbuzz) October 16, 2026
चिन्नास्वामी स्टेडियमवर पहिल्यांदाच भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी-20 सामना : भारत आणि वेस्ट इंडिज संघ बंगळूरुच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर प्रथमच टी-20 सामना खेळणार आहेत. भारतानं आतापर्यंत या मैदानावर एकूण 8 टी-20 सामने खेळले असून, त्यापैकी 4 जिंकले आहेत आणि 3 गमावले आहेत, तर 1 सामना अनिर्णित राहिला. दुसरीकडे, वेस्ट इंडिजनं या मैदानावर फक्त 1 टी-20 सामना खेळला असून, तो सामना त्यांच्या संघानं जिंकला आहे. या सामन्याचा निकाल काय लागतो हे पाहणे बाकी आहे.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी-20 मालिकेची सद्यस्थिती : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात सुरु असलेल्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना लखनऊ येथील इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला गेला. टीम इंडियानं तो सामना 8 गडी राखून जिंकला आणि मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर दुसरा टी-20 सामना रांची इथं खेळला गेला, ज्यात वेस्ट इंडिजनं विक्रमी 250 धावांचा पाठलाग करुन मालिका बरोबरीत आणली. तिसरा सामना इंदौरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला गेला. भारतीय संघानं हा सामना 14 धावांनी जिंकला. तर हैदराबाद इथं खेळल्या गेलेल्या चौथ्या टी-20 सामन्यात, वेस्ट इंडिजनं भारताला 24 धावांनी पराभूत करुन मालिका 2-2 अशी बरोबरीत आणली.
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