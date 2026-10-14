भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज चौथा T20I: पाहुणे बरोबरी करणार की टीम इंडिया मालिका खिशात घालणार?
भारत आणि वेस्ट इंडिज राष्ट्रीय क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील चौथा सामना आज, 14 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.
Published : October 14, 2026 at 9:31 AM IST
हैदराबाद IND vs WI 4th T20I : भारत आणि वेस्ट इंडिज राष्ट्रीय क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील चौथा सामना आज, 14 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत भारतीय संघ 2-1 नं आघाडीवर आहे. त्यामुळं, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघ चौथा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, शाय होपच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडिज संघ मालिकेत पुनरागमन करत मालिका बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल.
दोन्ही संघातील हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा? : भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात आतापर्यंत एकूण 34 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या काळात भारतीय संघाचं वर्चस्व राहिलं आहे. भारतानं 22 सामने जिंकले आहेत, तर वेस्ट इंडिजनं 11 सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. गेल्या सहा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघानं चार, तर वेस्ट इंडिजनं दोन सामने जिंकले आहेत.
Indore ✅ Hello from Hyderabad 👋 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/DOO95DfG9I— BCCI (@BCCI) October 12, 2026
हैदराबादची खेळपट्टी कशी असेल? : हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममधील खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अत्यंत अनुकूल मानली जाते, जिथं फलंदाजीसाठी चांगली परिस्थिती असते आणि मोठी धावसंख्या उभारता येते. या मैदानावर टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे 230 राहिली आहे. मात्र, सामना जसजसा पुढं जाईल तसतशी खेळपट्टी संथ होऊ शकते, ज्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. हवामान अहवालानुसार 14 ऑक्टोबर रोजी हैदराबादमध्ये पावसाची शक्यता कमी आहे. कमाल तापमान सुमारे 34°C आणि किमान तापमान सुमारे 22°C राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, संपूर्ण 20 षटकांचा सामना होण्याची शक्यता आहे.
सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील चौथा टी-20 सामना आज, 14 ऑक्टोबर रोजी हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. हा सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओस्टार ॲपवर थेट पाहता येईल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, मयंक यादव.
वेस्ट इंडीज : शाय होप (कर्णधार/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकील होसिन, शामर स्प्रिंगर, अल्जारी जोसेफ.
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