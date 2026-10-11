भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज तिसरा T20I: मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी दोन्ही संघ भिडणार
भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना आज, 11 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.
Published : October 11, 2026 at 9:38 AM IST
इंदौर IND vs WI 3rd T20I : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना आज, 11 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना इंदूर येथील होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. भारतीय संघानं मालिकेतील पहिला सामना 8 गडी राखून जिंकला, तर दुसऱ्या सामन्यात वेस्ट इंडिजनं 6 गडी राखून दणदणीत विजय मिळवत मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणली. परिणामी, तिसरा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून हा सामना जिंकत दोन्ही संघ मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी मैदानात उतरतील.
Locked at 1-1 after two high-octane clashes! 💥 With the 5-match series level, who pulls ahead in Indore tonight? 🧐 Watch #INDvWI 3rd T20I 👉 SUN, OCT 11, 6 PM https://t.co/dFyBbNLAkn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026
पहिल्या दोन सामन्यात खोऱ्यानं धावा : मालिकेतील पहल्या दोन सामन्यांत 72.2 षटकं खेळले गेले असून, त्यात एकूण 844 धावा झाल्या आहेत. त्यामुळं, इंदौरमध्ये मोठ्या धावसंख्येची अपेक्षा आहे. 2017 मध्ये याच मैदानावर श्रीलंकेविरुद्धच्या टी-20 सामन्यात भारतानं 260 धावा केल्या होत्या. मालिकेतील पहिल्या टी-20 सामन्यात भारतानं वेस्ट इंडिजनं दिलेलं 172 धावांचं लक्ष्य 14.4 षटकांत पूर्ण केलं होतं. तर दुसऱ्या सामन्यात वेस्ट इंडिजनं 9 चेंडू शिल्लक असताना 250 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात एकूण 33 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय संघाचं वर्चस्व राहिलं आहे. भारतानं 21 सामने जिंकले आहेत, तर वेस्ट इंडिजनं 11 सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. गेल्या सहा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांनी प्रत्येकी तीन सामने जिंकले आहेत.
Touchdown Indore 📍 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/UiPlQCiFa9— BCCI (@BCCI) October 10, 2026
इंदौरची खेळपट्टी कशी असेल : इंदौरच्या होळकर क्रिकेट स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अत्यंत अनुकूल मानली जाते. इथं चांगली उसळी मिळते आणि लहान सीमांमुळं फलंदाजांना मोठे फटके खेळता येतात. या मैदानावर अनेकदा जास्त धावांचे सामने होतात. परिणामी, भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातही फलंदाजांचं वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे.
तापमान कसं असेल? : इंदौरमधील होळकर स्टेडियम फलंदाजीसाठी अनुकूल मानलं जातं. लहान सीमांमुळं चौकार आणि षटकार मारणं सोपं जातं. इथं गेल्या तीन वनडे सामन्यांमध्ये अनुक्रमे 399, 385 आणि 337 धावा नोंदवल्या गेल्या आहेत. सामन्यादरम्यान तापमान सुमारे 34 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. रात्री ते सुमारे 17 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येऊ शकते. दव पडण्याचीही शक्यता असल्यानं दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणे कठीण होईल.
सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना आज, 9 ऑक्टोबर रोजी रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. हा सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओस्टार ॲपवर थेट पाहता येईल.
Brilliant knocks from Shai Hope and Sherfane Rutherford guide West Indies home in the 2nd T20I in Ranchi. We move to Indore for the 3rd T20I. Scorecard ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/Inp7I7R259— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, मयंक यादव.
- वेस्ट इंडीज : शाय होप (कर्णधार/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकील होसिन, शामर स्प्रिंगर, अल्जारी जोसेफ.
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