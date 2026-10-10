T20I सामन्यात 38.3 षटकांत 501 धावा! रांचीत षटकारांचा पाऊस, टी-20 क्रिकेटचा इतिहासच बदलला
भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर रोजी रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये खेळला गेला.
Published : October 10, 2026 at 9:32 AM IST
रांची IND vs WI 2nd T20I : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर रोजी रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये खेळला गेला. वेस्ट इंडिजनं सहा गडी राखून विजय मिळवला. 250 धावांचं लक्ष्य पाहुण्या संघानं नऊ चेंडू शिल्लक असतानाच पूर्ण केलं. कर्णधार शाई होप (102*) आणि शेर्फेन रदरफोर्ड (84) यांनी वेस्ट इंडिजच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या चौथ्या विकेटसाठीच्या 120 धावांच्या भागीदारीनं सामन्याचं चित्रच पालटलं.
West Indies make history with a sensational chase in Ranchi to level the T20I series 1-1 against India 🔥 📝: https://t.co/uqIt3k0sG0 https://t.co/piaeT2x2rG— ICC (@ICC) October 9, 2026
सामन्यात झाले अनेक विक्रम : पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासातील हा दुसरा सर्वात मोठा यशस्वी धावांचा पाठलाग होता. या फॉरमॅटमधील सर्वात मोठ्या धावांच्या पाठलागाचा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेच्या नावावर आहे, त्यांनी 2023 मध्ये सेंचुरियन इथं वेस्ट इंडिजविरुद्ध 259 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं होतं. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारताविरुद्धचा हा सर्वात मोठा यशस्वी धावांचा पाठलाग होता. यासह वेस्ट इंडिजनं टी-20 क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वीपणे पाठलाग केला आहे.
पुरुष टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग -
- 259 - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज, सेंचुरियन, 2023
- 250 - वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारत, रांची, 2026
- 244 - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध न्यूझीलंड, ऑकलंड, 2018
- 244 - बल्गेरिया विरुद्ध जिब्राल्टर, सोफिया, 2025
- 243 - बल्गेरिया विरुद्ध सर्बिया, सोफिया, 2022
- 232 - वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग, 2015
- 230 - इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, मुंबई (वानखेडे), 2016
The Windies go second gear… in the record books! 🚀 https://t.co/YsRbfPNfYk— Cricinfo (@cricinfo) October 9, 2026
पुरुष टी-20 सामन्यांमध्ये 250 किंवा त्याहून अधिक धावांचं सर्वाधिक यशस्वी लक्ष्य -
- 267 - वॉशिंग्टन फ्रीडम विरुद्ध एमआय न्यूयॉर्क, ऑकलंड, 2026
- 265 - पंजाब किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, दिल्ली, 2026
- 262 - पंजाब किंग्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स, कोलकाता, 2024
- 259 - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज, सेंचुरियन, 2023
- 258 - ब्रिस्बेन हीट विरुद्ध पर्थ स्कॉचर्स, ब्रिस्बेन, 2025
- 253 - मिडलसेक्स विरुद्ध सरे, द ओव्हल, 2023
- 250 - वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारत, रांची, 2026
या सामन्यात एकूण 501 धावा झाल्या. पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 500 किंवा त्याहून अधिक धावा होण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. 2023 मध्ये सेंचुरियन इथं खेळला गेलेला दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामना या यादीत अग्रस्थानी आहे. त्या सामन्यात एकूण 517 धावा झाल्या होत्या.
Shai Hope continues his rich vein of form with a remarkable ton in Ranchi 😮💨💯 Read more 👉 https://t.co/wioaQA3yQL https://t.co/vZGHdwW6cV— ICC (@ICC) October 9, 2026
पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सर्वाधिक धावा -
- 517 - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज, सेंचुरियन, 2009
- 501 - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज, रांची, 2026
- 499 - भारत विरुद्ध इंग्लंड, मुंबई (वानखेडे), टी-20 विश्वचषक 2026
- 496 - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, तिरुवनंतपुरम, 2026
- 489 - वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारत, लॉडरहिल, 2016
भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील या सामन्यात एकूण 81 बाऊंड्रीज (46 चौकार आणि 33 षटकार) मारण्यात आले. टी-20 आंतरराष्ट्रीय इतिहासात केवळ दोनच वेळा यापेक्षा जास्त बाऊंड्रीज मारल्या गेल्या आहेत. भारताच्या डावात 25 चौकार आणि 13 षटकारांचा समावेश होता. वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी या सामन्यात 21 चौकार आणि 20 षटकार मारले.
टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक चौकार -
- 81 - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज, सेंचुरियन, 2023 (चौकार/षटकार: 46/35)
- 80 - जिब्राल्टर विरुद्ध बल्गेरिया, सोफिया, 2025 (चौकार/षटकार: 39/41)
- 79 - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज, रांची, 2026 (चौकार/षटकार: 46/33)
- 73 - भारत विरुद्ध इंग्लंड, मुंबई (वानखेडे), 2026 (चौकार/षटकार: 39/34)
- 72 - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, तिरुवनंतपुरम, 2026 (चौकार/षटकार: 36/36)
RALLY!!! A landmark total successfully chased emphatically in India! 🏏 🔥 🔥 🔥 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/H6icLnGrfS— Windies Cricket (@windiescricket) October 9, 2026
वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होपनं या सामन्यात अवघ्या 45 चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं. होपनं 9 षटकार आणि 6 चौकारांसह 102* धावा केल्या. होपचं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील हे दुसरं शतक आहे. चेंडूंच्या संख्येनुसार, वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजानं केलेलं हे दुसरं सर्वात जलद शतक ठरलं. भारताविरुद्ध सर्वात जलद टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक करण्याचा संयुक्त-सर्वोच्च विक्रम आता होपच्या नावावर आहे. इंग्लंडच्या जेकब बेथेलनंही 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत 45 चेंडूंमध्ये हा पराक्रम केला होता.
वेस्ट इंडिजसाठी सर्वात जलद टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक (चेंडूंनुसार) -
- 39 - जॉन्सन चार्ल्स विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, सेंचुरियन, 2023
- 45 - शाय होप विरुद्ध भारत, रांची, 2026
- 47 - ख्रिस गेल विरुद्ध इंग्लंड, मुंबई (वानखेडे), 2016
- 48 - एव्हिन लुईस विरुद्ध भारत, लॉडरहिल, 2016
- 50 - ख्रिस गेल विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग, 2007
वेस्ट इंडिजसाठी टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक शतकं -
- 2 - ख्रिस गेल
- 2 - एव्हिन लुईस
- 2 - शाई होप*
पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये, दोन पूर्ण सदस्य संघांमध्ये आतापर्यंत 10 वेळा एका संघानं 20 किंवा अधिक षटकार मारले आहेत. वेस्ट इंडिज आणि भारतानं प्रत्येकी चार वेळा, तर अफगाणिस्तान आणि इंग्लंडनं प्रत्येकी एकदा ही कामगिरी केली आहे.
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