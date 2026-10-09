भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज T20: मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी अय्यर ब्रिगेड उतरणार मैदानात!
भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसरा सामना आज, 9 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.
Published : October 9, 2026 at 9:32 AM IST
रांची IND vs WI 2nd T20I : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसरा सामना आज, 9 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील सामना रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं पहिला सामना जिंकत मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली असून, आता दुसरा सामना जिंकून आपली आघाडी दुप्पट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. दरम्यान, शाय होपच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडिज संघ मालिकेत पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
रांचीची खेळपट्टी कशी असेल : दुसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी रांचीची खेळपट्टी अत्यंत स्पर्धात्मक असण्याची शक्यता आहे. इथं आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या चार टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कोणत्याही संघाला 200 धावांचा टप्पा ओलांडता आलेला नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या सीमा आणि संथ खेळपट्टी, ज्यामुळं कोणत्याही फलंदाजाला मोठे फटके खेळणे कठीण जाते. इथं खेळल्या गेलेल्या चार टी-20 सामन्यांपैकी टीम इंडियानं तीन जिंकले आहेत, तर एक सामना गमावला आहे. हा सामना 2023 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध झाला होता, जेव्हा भारत 176 धावांचं लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न करत होता. रांची सामन्यासाठी हवामानाचा अंदाज असा आहे की संध्याकाळी तापमान सुमारे 27 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे आणि हलक्या पावसामुळं खेळात व्यत्यय येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो, ज्यामुळं दव पडल्यास किंवा डकवर्थ-लुईस पद्धत लागू झाल्यास त्यांना लक्ष्याचा पाठलाग करणं सोपं जाईल.
📍 Ranchi Getting Match-day ready 💪 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/d0RBl9B22r— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात एकूण 32 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या काळात टीम इंडियाचं वर्चस्व राहिलं आहे. भारतानं 21 सामने जिंकले आहेत, तर वेस्ट इंडिजनं 10 सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. गेल्या सहा टी-20 सामन्यांपैकी भारतानं चार सामने जिंकले आहेत. टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज संजू सॅमसन खराब फॉर्मशी झुंजत आहे. पहिल्या टी-20 सामन्यात तो केवळ 11 धावांवर बाद झाला होता. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील त्याची कामगिरीही निराशाजनक होती. त्यामुळं, संघ त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा करत असेल. दरम्यान, पहिल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजचे गोलंदाज 172 धावांचं लक्ष्य वाचवण्यात अपयशी ठरले होते. त्यामुळं, रोमॅरिओ शेफर्ड आणि शेर्फेन रदरफोर्ड यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंवर चांगली कामगिरी करण्याची जबाबदारी असेल.
सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना आज, 9 ऑक्टोबर रोजी रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. हा सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओस्टार ॲपवर थेट पाहता येईल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, मयंक यादव.
- वेस्ट इंडीज : शाय होप (कर्णधार/विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकील होसिन, शामर स्प्रिंगर, अल्जारी जोसेफ.
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