भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज T20 मालिका 2026: पहिल्या सामन्यासाठी टीम इंडियाची आक्रमक तयारी!
भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील 5 सामन्यांची T20 मालिका आजपासून सुरू होत आहे. जाणून घ्या वेळापत्रक...
Published : October 6, 2026 at 9:49 AM IST
मुंबई: 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर, टीम इंडियानं आता नव्या उत्साहानं आपलं लक्ष T20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेवर केंद्रित केलं आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पाच T20 सामन्यांपैकी पहिला सामना मंगळवारी लखनऊच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर (IND vs WI ) होणार आहे. भारत या मालिकेकडं आपल्या टी-20 (IND vs WI 1st T20) संघाची रचना अधिक अचूक, सुव्यवस्थित करण्याची संधी म्हणून पाहत आहे; यात फलंदाजीचा क्रम आणि गोलंदाजीची संसाधनं यांवर विशेष लक्ष दिलं जात आहे. अलीकडील एकदिवसीय मालिकेत मिळालेल्या रोमांचक विजयामुळं हुरूप आलेला वेस्ट इंडीजचा संघ भारतीय संघाच्या समतोलाला आव्हान देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. यजमान भारतासाठी ही मालिका नवीन खेळाडूंसाठी एक उत्तम संधी आहे.
ODIs done, T20I battle begins! 🔥 Can India keep on marching? 👀 Catch the full preview 📲 #INDvWI https://t.co/kgY2p3uvBX— Cricbuzz (@cricbuzz) October 6, 2026
मालिकेची रूपरेषा : सलामीच्या सामन्यानंतर, या मालिकेतील उर्वरित सामने अनुक्रमे 9, 11, 14 आणि 17 ऑक्टोबर रोजी रांची, इंदूर, हैदराबाद आणि बेंगळुरू येथे खेळवले जातील. आगामी व्यस्त वेळापत्रकाची तयारी करण्यासाठी भारत या मालिकेचा वापर करत आहे, तर अलीकडील कामगिरीच्या जोरावर आक्रमक क्रिकेट खेळण्याचं वेस्ट इंडिजचं उद्दिष्ट आहे. श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचं नेतृत्व (कर्णधार) करत आहे, तर तिलक वर्मा उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहे. संघात अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव आणि नमन धीर यांचा समावेश आहे.
वेस्ट इंडिजचा संघ: वेस्ट इंडिजच्या संघात शाई होप कर्णधार आणि यष्टिरक्षक म्हणून आहे. त्यांच्यासोबत ज्युएल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकील होसेन, शामार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमारियो शेफर्ड आणि शामार स्प्रिंगर यांचा समावेश आहे. दोन्ही संघ पूर्णपणे सज्ज असून, चाहत्यांना एका रोमांचक सामन्याची अपेक्षा आहे.
थेट प्रक्षेपण आणि सामन्याचा तपशील: भारत आणि वेस्ट इंडीज यांच्यातील पहिला T20 सामना मंगळवारी, 6 ऑक्टोबर रोजी लखनऊच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. नाणेफेक सायंकाळी 6:30 वाजता होईल आणि सामना सायंकाळी 7:00 वाजता सुरू होईल. भारतात ही मालिका 'स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क'वर थेट पाहता येईल, तर 'JioHotstar' ॲप आणि वेबसाइटवर थेट प्रवाहाची (live streaming) सुविधा उपलब्ध असेल. क्रिकेटप्रेमी या सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.
Dream11 अंदाज आणि संभाव्य प्लेइंग XI: भारतीय खेळाडूंचा फॉर्म आणि खेळपट्टीची स्थिती लक्षात घेऊन या सामन्यासाठी Dream11 अंदाज वर्तवले जात आहेत. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघात युवा खेळाडूंना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. वेस्ट इंडीजच्या आक्रमक फलंदाजांना रोखण्यात कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांसारखे फिरकी गोलंदाज महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अर्शदीप सिंगची गोलंदाजी आणि अभिषेक शर्माची आक्रमक फलंदाजी चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करेल अशी अपेक्षा आहे. एकंदरीत, हा सामना भारतीय संघाची T20 रणनीती ठरवण्यात मदत करेल.
चाहत्यांसाठी एक रोमांचक संधी: आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील यशानंतर, भारतीय संघ मायदेशात दमदार कामगिरी करण्याचे ध्येय ठेवून आहे. वेस्ट इंडीजची आव्हानात्मक खेळण्याची शैली आणि युवा भारतीय खेळाडूंचा उत्साह या सामन्याला खास बनवतील. लखनऊचे स्टेडियम दोन्ही संघांसाठी अनुकूल ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. क्रिकेटप्रेमींना 'JioHotstar' वर थेट सामना पाहून या रोमांचक सामन्याचा आनंद घेता येईल.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज T20 मालिका 2026 वेळापत्रक :
|सामना
|दिनांक आणि वार
|वेळ (भारतीय वेळ)
|मैदान आणि शहर
|1 ला T20
|6 ऑक्टोबर 2026, मंगळवार
|संध्याकाळी 7:00 वाजता
|भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
|2 रा T20
|9 ऑक्टोबर 2026, शुक्रवार
|संध्याकाळी 7:00 वाजता
|JSCA आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची
|3 रा T20
|11 ऑक्टोबर 2026, रविवार
|संध्याकाळी 7:00 वाजता
|होळकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदूर
|4 था T20
|14 ऑक्टोबर 2026, बुधवार
|संध्याकाळी 7:00 वाजता
|राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद
|5 वा T20
|17 ऑक्टोबर 2026, शनिवार
|संध्याकाळी 7:00 वाजता
|एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगळुरू
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