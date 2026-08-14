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किती वाजता सुरु होणार IND vs SL कसोटी सामना?

भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका अगदी जवळ आली आहे.

SL vs IND 1st Test Time
किती वाजता सुरु होणार IND vs SL कसोटी सामना? (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 12:34 PM IST

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गॉल SL vs IND 1st Test Time : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका अगदी जवळ आली आहे. भारतीय संघ काही काळापासून विश्रांतीवर होता, पण आता पुन्हा मैदानात उतरण्याची वेळ आली आहे. दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना 15 ऑगस्ट रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघ सामन्यासाठी जवळपास तयार आहेत आणि रणनीती आखण्याचं काम सुरु आहे.

भारतीय संघ गॉलमध्ये दाखल : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे, जिथं दोन कसोटी सामन्यांची मालिका सुरु होणार आहे. संघ प्रथम कोलंबोमध्ये दाखल झाला, जिथं तीन दिवसांचा सराव सामना खेळला गेला. भारतीय संघानं यात चांगली कामगिरी करत दणदणीत विजय मिळवला. संघ आता गॉलमध्ये दाखल झाला आहे, जिथं पहिला कसोटी सामना खेळला जाईल. भारतीय खेळाडू अधूनमधून सरावही करत आहेत. हा सामना महत्त्वाचा असेल, कारण तो डब्ल्यूटीसी (जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप) चा एक भाग आहे.

भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना कधी सुरु होईल : दरम्यान, सामन्याच्या सुरुवातीच्या वेळेचा विचार केल्यास, दोन्ही देशांमध्ये फारसा फरक नाही. त्यामुळं, सामना भारताबाहेर खेळला गेला तरी त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. पहिला सामना गॉलमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता सुरु होईल, तर अर्धा तास आधी, सकाळी 9:30 वाजता नाणेफेक होईल आणि त्यानंतर सामना सुरु होईल. कसोटी सामन्यात दिवसाला 90 षटकांचे खेळले जातात. असं झाल्यास, सामना संध्याकाळी 5:00 ते 5:30 पर्यंत चालू राहू शकतो.

WTC गुणतालिकेत भारत पाचव्या, तर श्रीलंका सहाव्या स्थानावर : जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेनुसार, भारतीय संघ सध्या 48.15 टक्के पीसीटीसह पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर श्रीलंकेची पीसीटी 41.67 टक्के असून ते सहाव्या स्थानावर आहेत. याचा अर्थ असा की, सामन्याचा निकाल काहीही लागला तरी त्याचा गुणतालिकेवर आणि पीसीटीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल. सामन्याच्या पाच दिवसांत खेळाडू कशी कामगिरी करतात हे पाहणं बाकी आहे.

मालिकेसाठी दोन्ही संघ :

  • श्रीलंका : धनंजय डी सिल्वा (कर्णधार), लाहिरु उदारा, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस (उपकर्णधार), दिनेश चांदीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशर नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुश्का.
  • भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.

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