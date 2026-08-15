80व्या स्वातंत्र्यदिनी 600वा सामना खेळण्यासाठी टीम इंडिया मैदानात! गंभीर-गिल जोडीची प्रतिष्ठा पणाला
भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघ यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना आज, 15 ऑगस्ट रोजी खेळला जाईल.
Published : August 15, 2026 at 6:55 AM IST
गॉल SL vs IND 1st Test Day 1 : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघ यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना आज, 15 ऑगस्ट रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील सामना गॉल येथील गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता सुरु होईल. विशेष म्हणजे टीम इंडियाचा हा 600वा कसोटी सामना असणार आहे.
A landmark Test match awaits in Galle 🏏#TeamIndia is all set to play their 6⃣0⃣0⃣th Test in Men's Cricket 👌👌— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
Hear what this special occasion means for them 👌👌
WATCH 🎥🔽 #SLvINDhttps://t.co/icGc1Zv8q6 pic.twitter.com/WeEdogyOzG
दोन्ही संघ विजयी सुरुवात करण्यास प्रयत्नशील : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) 28 जुलै रोजी कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. या संघातील सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मध्य प्रदेशचा अनुभवी ऑफ-स्पिन अष्टपैलू खेळाडू सारांश जैन याची पहिल्यांदाच कसोटी संघात निवड. वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळं पहिल्या कसोटीतून बाहेर झाला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ विजयानं मालिकेची सुरुवात करण्याच्या प्रयत्नात असेल, तर धनंजय डी सिल्वाच्या नेतृत्वाखालील श्रीलंकन संघ घरच्या मैदानावरील परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आतापर्यंत 46 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतानं 22, तर श्रीलंकेनं 7 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील 17 कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत. श्रीलंकेच्या भूमीवर दोन्ही संघांमध्ये 24 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतानं 9, तर श्रीलंकेनं 7 सामने जिंकले आहेत. आठ कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत. भारतानं श्रीलंकेत खेळलेले आपले शेवटचे पाच कसोटी सामने जिंकले आहेत.
All in readiness in Galle for the #SLvIND Test Series 🏆— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
Captain Shubman Gill and #TeamIndia are all set 🏟️ pic.twitter.com/58Yo7gb3yT
दोन्ही संघांत भक्कम खेळाडू : भारतीय संघ जसप्रीत बुमराह, वॉशिंग्टन सुंदर आणि साई सुदर्शन यांच्याशिवाय या मालिकेत उतरेल. परिणामी, शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत आणि रवींद्र जडेजा यांच्यावर मोठी जबाबदारी असेल. तर दिनेश चंडीमल, कामिंदू मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा आणि प्रभात जयसूर्या हे श्रीलंकेसाठी महत्त्वाचे खेळाडू असतील.
गॉलची खेळपट्टी कशी असेल : गॉलची खेळपट्टी सुरुवातीला फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते, परंतु सामना जसजसा पुढं जातो, तसतसे फिरकी गोलंदाज अधिक प्रभावी ठरतात. फलंदाज पहिल्या दोन दिवसांत सहज धावा करु शकतात, परंतु तिसऱ्या दिवसानंतर खेळपट्टी तुटू लागते, ज्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना अधिक वळण मिळते. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीच्या सत्रात सीम आणि स्विंग मिळू शकतो. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
What better way to spend Independence Day than cheering for Team India? 💙— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 14, 2026
Shubman Gill & Co. are set to begin their battle against Sri Lanka tomorrow, with the 1st Test in Galle. 🏏🔥
Watch #SLvIND, Day 1, from 9 AM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/A7kR8zpXua
सामना कुठं आणि कसा पहायचा : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना आज, 15 ऑगस्ट रोजी गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता सुरु होईल. नाणेफेक अर्धा तास आधी, सकाळी 9:30 वाजता होईल. पहिल्या कसोटी सामन्याचं थेट प्रक्षेपण सोनी लिव्ह ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. चाहते मोबाईल आणि इतर डिजिटल उपकरणांवर सामन्याचा थेट आनंद घेऊ शकतात.
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