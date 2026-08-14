पहिल्या कसोटीत कोणते 11 खेळाडू उतरणार मैदानात? कर्णधार गिलनं दिली मोठी अपडेट
भारतीय क्रिकेट संघ श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना 15 ऑगस्ट रोजी गॉल स्टेडियमवर खेळणार आहे.
Published : August 14, 2026 at 5:06 PM IST
गॉल Shubman Gill : भारतीय क्रिकेट संघ श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना 15 ऑगस्ट रोजी गॉल स्टेडियमवर खेळणार आहे. सामन्याच्या एक दिवस आधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत, भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं स्पष्ट केलं की, गुरनूर आणि प्रसिद्ध कृष्णा या दोघांपैकी फक्त एकालाच संधी मिळू शकते, त्यामुळं दोघांपैकी एकाला खेळवण्याचा निर्णय घेणं कठीण आहे. हे निश्चित झालं आहे की, भारतीय संघ या सामन्यात रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादव यांच्यासह तीन फिरकी गोलंदाजांना मैदानात उतरवेल आणि तिसरा फिरकी गोलंदाज डावखुरा फिरकी गोलंदाज मानव सुथार असू शकतो.
🗣️ The main goal is to play the World Test Championship Final#TeamIndia captain Shubman Gill talks about the progress of the team and the importance of the Sri Lanka Test series.#SLvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/qfSTwseB4d— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
गेल्या काही काळापासून प्रसिद्धची चांगली गोलंदाजी : गॉल कसोटीसाठी भारतीय संघाच्या अंतिम 11 खेळाडूंबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शुभमन गिल म्हणाला की, गुरनूर ब्रारनं जुन्या चेंडूनं उत्कृष्ट गोलंदाजी केली आहे कारण तो चेंडूला चांगला उसळी आणि वेग देऊ शकतो. मात्र, प्रसिद्ध कृष्णानं अलीकडे चांगली गोलंदाजी केली आहे, जसं आपण सराव सामन्यांमध्ये पाहिलं, त्यामुळं हा निर्णय घेणं कठीण झाले आहे. जसप्रीत बुमराह संघात नाही, पण ही दुसऱ्या कोणासाठी तरी पुढं येण्याची संधी आहे. प्रसिद्ध कृष्णानं आतापर्यंत सात कसोटी सामने खेळून 25 बळी घेतले आहेत. साई सुदर्शनला कसोटी मालिकेतून वगळण्याबाबत गिल म्हणाला, "दुर्दैवानं, साई सुदर्शनची तंदुरुस्ती आम्हाला हवी तितकी सुधारलेली नाही, कारण आम्ही कसोटी क्रिकेटमध्ये कोणताही धोका पत्करू शकत नाही."
All in readiness in Galle for the #SLvIND Test Series 🏆— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
Captain Shubman Gill and #TeamIndia are all set 🏟️ pic.twitter.com/58Yo7gb3yT
600व्या कसोटीत देशाचं नेतृत्व करणं हा एक सन्मान : जेव्हा भारतीय संघ गॉल इथं श्रीलंकेविरुद्ध मैदानात उतरेल, तेव्हा तो संघाचा 600 वा कसोटी सामना असेल. कर्णधार शुभमन गिल म्हणाला, "600व्या कसोटीत आपल्या देशाचं नेतृत्व करणं हा एक सन्मान आहे आणि स्वातंत्र्यदिनी असं करणं हा त्याहूनही मोठा सन्मान आहे." सर्वाधिक 1097 कसोटी सामने खेळण्याचा विक्रम इंग्लंडच्या नावावर आहे. तर ऑस्ट्रेलिया 883 कसोटी सामन्यांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर भारतीय संघ 599 कसोटी सामन्यांसह या यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे.
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