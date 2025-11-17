66 वर्षांनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळाला 'असा' दिवस; दोन्ही संघांच्या फलंदाजांना जमलं नाही छोटसं काम
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत टीम इंडियाला दारुण पराभव पत्करावा लागला. दोन्ही डावात टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी खराब कामगिरी केली.
Published : November 17, 2025 at 9:51 AM IST
कोलकाता IND vs SA Test : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या कसोटी सामन्यात टीम इंडियाला 30 धावांनी दारुण पराभव पत्करावा लागला. दक्षिण आफ्रिका आणि भारत या दोन्ही संघांची फलंदाजी कामगिरी अत्यंत खराब होती. या सामन्याच्या कोणत्याही डावात धावसंख्या 200 पर्यंत पोहोचली नाही, 66 वर्षांनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये असं घडलं आहे.
South Africa win the 1st Test by 30 runs.#TeamIndia will look to bounce back in the 2nd Test.— BCCI (@BCCI) November 16, 2025
Scorecard ▶️https://t.co/okTBo3qxVH #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/21LHhUG5Rz
1959 नंतर पहिल्यांदाच घडलं : 1959 नंतर पहिल्यांदाच कसोटी सामन्याच्या चारही डावात 200 पेक्षा कमी धावसंख्या झाली आहे. यापूर्वी अशी घटना 1959 मध्ये पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील कसोटी सामन्यात घडली होती. त्या कसोटी सामन्यातही चारही डावात 200 धावसंख्या गाठता आली नव्हती. ही परिस्थिती आता कोलकाता इथं खेळवण्यात आलेल्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील कसोटी सामन्यात दिसून आली आहे.
South Africa secured victory over India after an enthralling Test at Eden Gardens 💪📸#WTC27 #INDvSA 📝: https://t.co/fexthP5RGW pic.twitter.com/Zgm96fRp3Q— ICC (@ICC) November 16, 2025
टीम इंडिया 124 धावा करण्यात यशस्वी : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की भारतीय संघ इतिहासातील सर्वात कमी लक्ष्य (124 धावा) घरच्या मैदानावर पाठलाग करण्यात अपयशी ठरला. यापूर्वी, 2024 मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटीत भारताला 147 धावांचं लक्ष्य गाठता आलं नाही. भारतानं तो सामना 25 धावांनी गमावला. 21 व्या शतकात असं दोन वेळा घडलं आहे जेव्हा भारत घरच्या मैदानावर 150 पेक्षा कमी धावांचं लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरला. 2024 मध्ये हैदराबादमध्ये झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीत भारतीय संघ 231 धावांचं लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरला. त्यावेळी यजमान संघाचा 28 धावांनी पराभव झाला होता.
Spinners script South Africa's first Test win in India since 2010 ⚡#INDvSA 📝: https://t.co/fexthP5RGW pic.twitter.com/Ts9TESNmyE— ICC (@ICC) November 16, 2025
फलंदाजांची निराशजनक कामगिरी : सामन्याबद्दल, 124 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या टीम इंडियानं पहिल्या दोन षटकात त्यांचे दोन्ही सलामीवीर यशस्वी जयस्वाल (0) आणि केएल राहुल (01) गमावले. सुंदरनं ध्रुव जुरेल (13) सोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 32 धावांची भागीदारी केली. ध्रुव जुरेल बाद झाल्यानंतर यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतनं फक्त दोन धावा केल्या. सुंदरनं रवींद्र जडेजा (18) सोबत पाचव्या विकेटसाठी 26 धावांची भागीदारी केली. सुंदर 31व्या षटकात बाद झाला. अक्षर पटेलनं मोठे फटके खेळून धावा काढण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यानं 17 चेंडूत 23 धावा केल्या, ज्यात एक चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. भारताचा अखेर पराभव झाला.
हेही वाचा :