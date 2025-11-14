Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

IND vs SA 1st Test Day 1 LIVE: गिलनं पुन्हा गमावला टॉस; तीन विकेटकिपरसह टीम इंडिया मैदानात

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना आज 14 नोव्हेंबरपासून कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स इथं खेळला जाईल.

IND vs SA 1st Test Day 1 LIVE
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता IND vs SA 1st Test Day 1 LIVE : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना आज 14 नोव्हेंबरपासून कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स इथं खेळला जाईल. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ही मालिका जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा भाग म्हणून खेळली जात आहे, ज्यामुळं ही महत्त्वाची आहे. शुभमन गिल पुन्हा एकदा भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे, तर टेम्बा बावुमा दक्षिण आफ्रिकेचं नेतृत्व करत आहे.

  • या सामन्यासाठी भारतीय संघात अक्षर पटेलचा समावेश करण्यात आला. वेस्ट इंडिजविरुद्ध अलिकडेच झालेल्या दिल्ली कसोटीत खेळलेल्या साई सुदर्शनचा या सामन्यात समावेश करण्यात आला नाही. तसंच या सामन्यासाठी ऋषभ पंतचंही पुनरागमन झाले आहे. ध्रुव जुरेलचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे.

दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

भारत : यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, वॉशिंग्टन सुंदर, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

दक्षिण आफ्रिका : एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, विआन मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (यष्टीरक्षक), सायमन हार्मर, मार्को जॅनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज.

2019 नंतर पहिलाच सामना : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया घरच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल. विशेष म्हणजे 2019 नंतर या मैदानावर हा त्यांचा पहिलाच कसोटी सामना असेल. टीम इंडियाबाबत बोलायचं झालं तर अलीकडेच ध्रुव जुरेलनं दक्षिण आफ्रिका अ विरुद्ध दोन्ही डावात शतकं झळकावली. ऋषभ पंतच्या पुनरागमनानंतरही ध्रुव जुरेल देखील अंतिम अकराव्या संघात असेल. पहिल्या कसोटीसाठी नितीश रेड्डीला संघातून वगळण्यात आलं आहे. दुसरीकडे, टेम्बा बावुमा दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात परतला आहे. टेम्बा बावुमा पाकिस्तानविरुद्धच्या शेवटच्या कसोटी मालिकेत खेळला नव्हता. टेम्बा बावुमाच्या अनुपस्थितीत एडेन मार्करामनं कर्णधारपद भूषवलं. ईडन गार्डन्स कसोटीत पाहुण्या संघाला मार्करामकडून चांगल्या खेळीची अपेक्षा असेल. टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज केएल राहुलनं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या शेवटच्या घरच्या मालिकेत तीन डावांमध्ये 196 धावा केल्या आहेत.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : कसोटी क्रिकेटमध्ये टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 44 सामने खेळले गेले आहेत. यात दक्षिण आफ्रिकेचा वरचष्मा राहिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं 18 सामने जिंकले आहेत, तर टीम इंडियानं 16 सामने जिंकले आहेत. तर 10 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. दोन्ही संघांमध्ये भारतीय भूमीवर 19 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. टीम इंडियानं 11 सामने जिंकले आहेत आणि पाच गमावले आहेत तर 3 सामने अनिर्णित राहिले आहेत.

भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना कधी आणि कसा पाहायचा?

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला कसोटी सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. भारतीय चाहते घरी टीव्हीवर विविध स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर सामना थेट पाहू शकतात. जर तुम्हाला हा सामना तुमच्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर पाहायचा असेल तर जिओ हॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. चाहते इथं मोफत लाईव्ह सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.

हेही वाचा :

  1. 6 वर्षांनी होणार कसोटी मॅच; एकदम 'फ्री'मध्ये कुठं पाहायचा IND vs SA सामना? वाचा सविस्तर
  2. इंडियन पिकलबॉल नॅशनल्स स्पर्धेच्या पहिल्या आवृत्तीचं उद्घाटन; 900 हून अधिक खेळाडू घेणार सहभाग
  3. जेकब डफीच्या एका ओव्हरमध्ये तीन विकेट; वेस्ट इंडिजचा एकतर्फी पराभव करत कीवींनी जिंकली मालिका

TAGGED:

IND VS SA 1ST TEST DAY 1
IND VS SA 1ST TEST DAY 1 LIVE
IND VS SA 1ST TEST DAY 1 MATCH
IND VS SA 1ST TEST DAY 1 KOLKATA
INDIA VS SOUTH AFRICA TEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.