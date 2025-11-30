IND vs SA 1st ODI: टॉस गमावल्यानंतर टीम इंडिया करणार फलंदाजी; आफ्रिकेचा कर्णधार अचानक बदलला, टीम इंडियाचे 4 खेळाडू बाहेर
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना रांची येथील जेएससीए स्टेडियमवर खेळला जात आहे.
रांची IND vs SA 1st ODI : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना रांची येथील जेएससीए स्टेडियमवर खेळला जात आहे. भारतीय संघानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका 0-2 नं गमावली. आता भारतीय संघाचं लक्ष वनडे मालिका जिंकण्यावर असेल. शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत, केएल राहुल या मालिकेत भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेचं नेतृत्व ऐडन मार्कराम करत आहे. तर भारतीय वनडे संघात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोन अनुभवी खेळाडू एकत्र खेळतील. आतापर्यंत रांचीमध्ये सहा सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये भारतानं तीन जिंकले, दोन गमावले आणि एक सामना अनिर्णित राहिला.
भारताची प्रथम फलंदाजी : सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा प्रभारी कर्णधार एडेन मार्करामनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानं दव घटक लक्षात घेऊन हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. नियमित कर्णधार टेम्बा बावुमाला या सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. नाणेफेक गमावल्यानंतर, टीम इंडियाला आता आणखी चांगली कामगिरी करावी लागेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :
भारत : रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (यष्टिरक्षक आणि कर्णधार), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा.
दक्षिण आफ्रिका : रायन रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक (यष्टिरक्षक), एडेन मार्कराम (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रीट्झके, टोनी डी जॉर्गी, देवाल्ड ब्रुइस, मार्को जॅन्सेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमन.
रांचीच्या मैदानावर सातवा सामना : रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये फक्त सातवा वनडे सामना होत आहे. आतापर्यंत फक्त एकदाच 300 पेक्षा जास्त धावसंख्या यशस्वीरित्या राखता आली आहे. 270-280 च्या एकूण धावसंख्येचा पाठलाग करणं सोपं नव्हतं. रांचीची खेळपट्टी साधारणपणे संथ असते. इथं शेवटचा वनडे सामना खेळला गेला तेव्हा वॉशिंग्टन सुंदरनं भारतासाठी नवीन चेंडूनं गोलंदाजी केली, जी खेळपट्टीचं स्वरुप स्पष्टपणे दर्शवते.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात वनडे क्रिकेटमध्ये 94 सामने खेळले गेले आहेत. यात, दक्षिण आफ्रिका वरचढ ठरलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं 51 सामने जिंकले आहेत, तर टीम इंडियानं 40 सामने जिंकले आहेत, ज्यात तीन सामने रद्द झाले आहेत. या आकडेवारीत दक्षिण आफ्रिका खूप पुढं आहे.
रांची येथील वनडे सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये खेळला जाणारा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामना दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. चाहते स्टार स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर सामना पाहू शकतात. हा सामना डिजिटल प्लॅटफॉर्म जिओहॉटस्टारवर देखील थेट प्रक्षेपित केला जाईल. चाहते त्यांच्या वेबसाइटवर देखील सामना पाहू शकतात. हा सामना मोफत पाहू इच्छिणाऱ्या चाहत्यांना डीडी स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर सामना पहावा लागेल. सामना दुपारी सुरु होईल, त्यामुळं चाहत्यांना या रविवारी पूर्ण आरामात आनंद घेता येईल.
