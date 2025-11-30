ETV Bharat / sports

नव्या कर्णधारासह टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कसोटी मालिकेतील पराभवाचा बदला घेणार?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना रविवार, 30 नोव्हेंबर रोजी रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये खेळला जाणार आहे.

Published : November 30, 2025 at 9:37 AM IST

रांची IND vs SA 1st ODI : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना रविवार, 30 नोव्हेंबर रोजी रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये खेळला जाणार आहे. भारतीय संघाला कसोटी मालिकेत 0-2 असा पराभव पत्करावा लागला होता. आता, टीम इंडिया वनडे मालिकेची सुरुवात नव्यानं करण्याचा प्रयत्न करेल. शुभमन गिल दुखापतीमुळं खेळू शकणार नाही, त्यामुळं या मालिकेत केएल राहुल कर्णधार असेल. तर टेम्बा बावुमा दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार असेल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल.

कशी असेल प्लेइंग 11 : चाहते या सामन्यात भारतीय संघाच्या अंतिम इलेव्हनवरही लक्ष ठेवतील. शुभमन गिल बाहेर पडल्यानं, यशस्वी जैस्वाल अंतिम इलेव्हनमध्ये प्रवेश करु शकतो आणि रोहित शर्मासोबत सलामीला येऊ शकतो. दरम्यान, मधल्या फळीत जखमी श्रेयस अय्यरची जागा ऋतुराज गायकवाड घेऊ शकतो. जर ऋतुराजला संधी मिळाली तर ऋषभ पंतला अंतिम इलेव्हनमध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता कमी आहे, कारण संघ संतुलनासाठी भारताला किमान दोन अष्टपैलू खेळाडू कायम ठेवावे लागतील. पंत व्यतिरिक्त, ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी आणि तिलक वर्मा यांनाही पहिल्या वनडे सामन्यातून वगळता येऊ शकते.

राहुल काय म्हणाला : कर्णधार केएल राहुलनं शनिवारी पत्रकार परिषदेत यष्टिरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतचं कौतुक केलं, परंतु तो खेळेल की नाही हे स्पष्ट केलं नाही. एकूणच, पंतला अंतिम अकरा संघात स्थान मिळवणं कठीण होईल. ऑस्ट्रेलियातील वनडे मालिकेदरम्यान, भारतीय संघानं फलंदाजी मजबूत करण्यासाठी तीन अष्टपैलू खेळाडू खेळवले. जर भारतानं ती रणनीती पुन्हा वापरली तरच अंतिम अकरा संघात तिन्ही अष्टपैलू खेळाडूंचा समावेश असेल. भारतीय संघाची फलंदाजी प्रामुख्यानं विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि केएल राहुल यांच्याभोवती फिरेल.

दक्षिण आफ्रिकेचा संघ देखील मजबूत : दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ या सामन्यात त्यांचे सर्वोत्तम अकरा खेळाडूंना मैदानात उतरवण्याचा प्रयत्न करेल. क्विंटन डी कॉकच्या पुनरागमनामुळं, रायन रिकल्टनला अंतिम अकरा संघात स्थान मिळवणं कठीण जाईल. कर्णधार टेम्बा बावुमा तिसऱ्या क्रमांकावर त्याच्या मागील स्थानावर परतू शकतो. उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेल्या मॅथ्यू ब्रीट्झकेवर मधल्या फळीत महत्त्वाची जबाबदारी असेल. मार्को जानसेन, लुंगी एनगिडी आणि नंद्रा बर्गर यांची वेगवान गोलंदाजी देखील दक्षिण आफ्रिकेसाठी प्रभावी ठरु शकते.

रांचीच्या मैदानावर सातवा सामना : रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये फक्त सातवा वनडे सामना होत आहे. आतापर्यंत फक्त एकदाच 300 पेक्षा जास्त धावसंख्या यशस्वीरित्या राखता आली आहे. 270-280 च्या एकूण धावसंख्येचा पाठलाग करणं सोपं नव्हतं. रांचीची खेळपट्टी साधारणपणे संथ असते. इथं शेवटचा वनडे सामना खेळला गेला तेव्हा वॉशिंग्टन सुंदरनं भारतासाठी नवीन चेंडूनं गोलंदाजी केली, जी खेळपट्टीचं स्वरुप स्पष्टपणे दर्शवते.

हवामान कसं असेल : रविवारी रांचीमधील हवामान क्रिकेटसाठी परिपूर्ण असेल, परंतु सामन्याचा निकाल मोठ्या प्रमाणात दव पडण्यावर अवलंबून असेल. जर दव नसेल तर रांचीमध्ये प्रथम फलंदाजी करणं हा वाईट निर्णय ठरणार नाही. 2006 पासून, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं 10 द्विपक्षीय वनडे मालिका खेळल्या आहेत, ज्यांत दोन्ही संघांनी 5-5 मालिका जिंकल्या आहेत.

सामन्यासाठी भारताची संभाव्य प्लेइंग 11 : रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (कर्णधार/विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा.

सामन्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेची संभाव्य प्लेइंग 11 : एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रीट्झके, देवाल्ड ब्रुविस, रुबिन हर्मन, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर आणि लुंगी एनगिडी.

