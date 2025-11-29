रोहित-विराट पुन्हा दिसणार मैदानात; Free मध्ये कशी पाहायची IND vs SA वनडे मॅच?
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघामधील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना रविवार, 30 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल.
Published : November 29, 2025 at 3:40 PM IST
रांची IND vs SA 1st ODI : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघामधील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना रविवार, 30 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इथं दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. दोन्ही संघांमधील कसोटी मालिका आता संपली आहे, ज्यामध्ये टीम इंडियाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या मालिकेत केएल राहुल टीम इंडियाचं नेतृत्व करत आहे, तर टेम्बा बावुमा दक्षिण आफ्रिकेचं नेतृत्व करत आहे.
रोहित विराट दिसणार मैदानात : या मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली खेळताना दिसतील. 30 नोव्हेंबर रोजी वनडे मालिकेला सुरुवात होत आहे, मालिकेचा पहिला सामना रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या मालिकेदरम्यान चाहत्यांना पुन्हा एकदा रोहित शर्माकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. 30 नोव्हेंबर रोजी वनडे मालिकेचा पहिला सामना खेळला जाईल. 3 डिसेंबर रोजी रायपूर इथं मालिकेचा दुसरा सामना खेळला जाईल. तर 6 डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणम इथं वनडे मालिकेचा तिसरा आणि शेवटचा सामना खेळला जाईल. सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होतील. याच्या अर्धा तास आधी, दुपारी 1 वाजता टॉस होईल. सामना रात्री 10 वाजेपर्यंत संपेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात वनडे क्रिकेटमध्ये 94 सामने खेळले गेले आहेत. यात, दक्षिण आफ्रिका वरचढ ठरलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं 51 सामने जिंकले आहेत, तर टीम इंडियानं 40 सामने जिंकले आहेत, ज्यात तीन सामने रद्द झाले आहेत. या आकडेवारीत दक्षिण आफ्रिका खूप पुढं आहे.
रांचीची खेळपट्टी कशी असेल : रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणाऱ्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्याच्या खेळपट्टीवर फलंदाजी आणि चेंडू यांच्यात बराचसा समसमान सामना पाहायला मिळणार आहे. या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या सहा वनडे सामन्यांपैकी तीन वेळा पाठलाग करणाऱ्या संघानं विजय मिळवला आहे, तर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं दोनदा विजय मिळवला आहे, तर एक सामना रद्द करण्यात झाला आहे. नवीन चेंडू वापरताना ही खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीची मदत देऊ शकते, परंतु खेळ पुढं सरकताना फिरकीपटू महत्त्वाची भूमिका बजावतील. पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 260 ते 265 धावांच्या दरम्यान आहे, जी आजच्या काळात थोडी कमी आहे. जर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 300 पेक्षा जास्त धावा केल्या तर हा एक रोमांचक सामना ठरु शकतो.
रांची येथील वनडे सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये खेळला जाणारा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामना दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. चाहते स्टार स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर सामना पाहू शकतात. हा सामना डिजिटल प्लॅटफॉर्म जिओहॉटस्टारवर देखील थेट प्रक्षेपित केला जाईल. चाहते त्यांच्या वेबसाइटवर देखील सामना पाहू शकतात. हा सामना मोफत पाहू इच्छिणाऱ्या चाहत्यांना डीडी स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर सामना पहावा लागेल. सामना दुपारी सुरु होईल, त्यामुळं चाहत्यांना या रविवारी पूर्ण आरामात आनंद घेता येईल.
