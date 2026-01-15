टी-20 विश्वचषकातील भारत-पाकिस्तान सामन्याचा उत्साह शिगेला... तिकिटांची विक्री सुरु होताच वेबसाइट क्रॅश
आयसीसीनं टी-20 विश्वचषकात 14 जानेवारी रोजी भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी तिकिटांची विक्री सुरु झाली तेव्हा लाखो चाहत्यांनी लॉग इन केल्यामुळं काही मिनिटांतच वेबसाइट क्रॅश झाली.
Published : January 15, 2026 at 9:23 AM IST
मुंबई IND vs PAK Match Tickets : भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तपणे आयोजित होणारा टी-20 विश्वचषक 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणार आहे. आयसीसीनं या सामन्यांसाठी तिकिटाची विक्री सुरु केली आहे. यजमान भारतीय संघ 2026 च्या टी-20 विश्वचषक गटात नामिबिया, नेदरलँड्स, अमेरिका आणि पाकिस्तानसह समाविष्ट झाला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील या स्पर्धेतील सर्वात मोठा सामना 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यासाठी तिकिट विक्रीबद्दल भारतीय चाहते इतके उत्साहित आहेत की 14 जानेवारी रोजी तिकीट विक्री सुरु झाली तेव्हा लाखो चाहत्यांनी लॉग इन केल्यामुळं काही मिनिटांतच संपूर्ण वेबसाइट क्रॅश झाली.
🚨Important announcement for ICC Men’s T20 World Cup🚨 pic.twitter.com/NoeoZ5Brrg— BookMyShow (@bookmyshow) January 14, 2026
सर्व्हर ओव्हरलोडमुळं वेबसाइट क्रॅश : आयसीसीनं टी-20 विश्वचषक सामन्यांसाठी तिकिटांची विक्रीची जबाबदारी BookMyShow वर सोपवली आहे. 14 जानेवारी रोजी भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी तिकिटांची विक्री सुरु झाली तेव्हा लाखो चाहत्यांनी अचानक सामन्यासाठी तिकिटं खरेदी करण्यासाठी लॉग इन केलं, ज्यामुळं प्लॅटफॉर्मचा सर्व्हर ओव्हरलोड झाला आणि संपूर्ण वेबसाइट क्रॅश झाली. BookMyShow च्या एका सूत्रानं एका वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, एकाच वेळी मोठ्या संख्येनं लॉगिन आणि व्यवहार विनंत्या येत असल्यानं सिस्टमवर मोठा ताण पडला, ज्यामुळं क्रॅश झाला. BookMyShow नं सोशल मीडियावर या घटनेबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देखील पोस्ट केलं आहे.
तांत्रिक समस्या दूर झाल्यानंतर तिकिटांची विक्री पुन्हा सुरु होईल : जागतिक क्रिकेटमध्ये, भारतीय आणि पाकिस्तानी संघ कुठंही खेळत असले तरी, स्टेडियममध्ये चाहत्यांची गर्दी स्पष्टपणे दिसून येते आणि दोन्ही संघांमधील आगामी T20 विश्वचषक 2026 च्या सामन्यासाठीही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत, तांत्रिक समस्या सोडवल्यानंतर लवकरच तिकिटांची विक्री पुन्हा सुरु होईल अशी अपेक्षा आहे. भारतीय संघ स्पर्धेतील पहिला सामना 7 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेविरुद्ध खेळेल, त्यानंतर 12 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबिया संघाविरुद्ध दुसरा सामना खेळेल.
हेही वाचा :