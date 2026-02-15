IND vs PAK Weather: भारत-पाकिस्तान सामना पावसात गेल्यास सुपर-8 फेरीत कोण जाणार? ICC चा नियम काय?
भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील हाय-व्होल्टेज विश्वचषक सामना कोलंबोच्या मैदानावर खेळवला जाणार आहे.
Published : February 15, 2026 at 2:13 PM IST
कोलंबो IND vs PAK Weather : सर्वाधिक चर्चीत असलेला टी-20 विश्वचषक सामना 15 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील हाय-व्होल्टेज विश्वचषक सामना कोलंबोच्या मैदानावर खेळवला जाणार आहे. पाकिस्ताननं घडवलेल्या सर्व नाट्यमय घटनेनंतर, अखेर या सामन्याला हिरवा कंदील मिळाला आहे, परंतु आता सामन्यावर पावसाचे ढग दाटून आले आहेत. श्रीलंकेच्या हवामान खात्यानं जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, 15 फेब्रुवारी रोजी दुपारनंतर हवामान बदलेल आणि पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यामुळं चाहत्यांमध्ये चिंता वाढत आहे. जर हा सामना होऊ शकला नाही तर त्याचा पॉइंट टेबलवर काय परिणाम होईल आणि आयसीसीचे नियम काय म्हणतात ते आपण जाणून घेऊया.
When India meets Pakistan, it’s never just a game! 🇮🇳🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
With pride in every stride, #TeamIndia look to repeat history and make it 8-1 vs Pakistan! 👊💙
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Y7Qd2REF8R
पावसाची शक्यता किती टक्के : कोलंबोमधील हवामान अंदाजानुसार, पावसाची शक्यता जास्त आहे. श्रीलंकेच्या हवामान खात्याने सांगितलं आहे की दुपारी 2 वाजेपर्यंत हवामान स्वच्छ राहील, परंतु त्यानंतर, ढगांची चादर कोलंबो व्यापू लागेल. 15 फेब्रुवारीच्या सुमारास आग्नेय बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं हवामानात अचानक बदल होऊ शकतो. 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये पावसाची 93% शक्यता आहे, परंतु रात्री 8 नंतर हवामान पुन्हा निवळू शकते.
जर भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना रद्द झाला तर काय होईल? : जर कोलंबोमधील सामना पावसामुळं रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी 1 गुणावर समाधान मानावं लागेल. आयसीसीनं ग्रुप स्टेज सामन्यांसाठी राखीव दिवस ठेवला नाही. अशा परिस्थितीत, भारत आणि पाकिस्तान दोघांचेही तीन सामन्यांतून प्रत्येकी 5 गुण असतील. चांगल्या नेट रन रेटमुळं टीम इंडिया पहिल्या स्थानावर राहील, तर पाकिस्तानला दुसऱ्या स्थानावर राहावं लागेल. टीम इंडियाचा पुढील सामना नेदरलँड्सविरुद्ध आहे, तर पाकिस्तान नामिबियाशी खेळेल. त्यामुळं सुपर-8 मध्ये आपलं स्थान निश्चित करण्यासाठी दोन्ही संघांना आपापले सामने जिंकावे लागतील.
टी-20 विश्वचषकात हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात भारतानं पाकिस्तानवर वरचढ कामगिरी केली आहे. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत एकूण आठ सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतानं सात जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं फक्त एक जिंकला आहे. भारताचा एकमेव पराभव 2021 च्या सामन्यात झाला. शिवाय, भारतीय संघानं प्रत्येक वेळी आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं आहे. म्हणूनच आगामी सामन्यातही टीम इंडियाला प्रबळ दावेदार मानलं जातं.
टी-20 आंतरराष्ट्रीय आकडेवारी कशी : जर आपण एकूण टी-20 आंतरराष्ट्रीय विक्रमाबद्दल बोललो तर, इथंही भारताची कामगिरी चांगली राहिली आहे. आतापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये 16 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. भारतानं यापैकी 12 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं तीन सामने जिंकले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला होता. आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं की भारतीय संघाने लहान स्वरूपात पाकिस्तानवर सातत्याने आघाडी कायम ठेवली आहे.
