पाकिस्तानचा पराभव समोर दिसताच मैदानातून पळाले 'ट्रॉफी चोर' मोहसिन नक्वी? सोशल मीडियावर उडाली खिल्ली; पाहा व्हिडिओ
पाकिस्तानचा पराभव समोर दिसताच मैदानातून पळाले ट्रॉफी चोर मोहसिन नक्वी? सोशल मीडियावर उडाली खिल्ली; पाहा व्हिडिओ
Published : February 16, 2026 at 9:25 AM IST
कोलंबो Mohsin Naqvi : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याची चाहते आतुरतेनं वाट पाहत होते. पाकिस्तानी संघानं सुरुवातीला सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली, परंतु नंतर आयसीसीनं फटकारल्यानंतर खेळण्यास सहमती दर्शविली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला गेला आणि पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी देखील पाहण्यासाठी कोलंबोमध्ये दाखल झाले होते. मात्र, पाकिस्तानी संघ टीम इंडियाविरुद्ध नांगी टाकताच, ट्रॉफी चोर नक्वी चुपचाप मैदानातून पळून गेले.
VIDEO | ICC Men's T20 World Cup, 2026: PCB chief Mohsin Naqvi leaves R. Premadasa International Stadium. #INDvsPAK— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/QXbYcjFUCN
नवाजची विकेट आणि नक्वींनी सोडलं मैदान : पाकिस्तानविरुद्ध टॉस गमावल्यानंतर, भारतीय संघानं सामन्यात प्रथम फलंदाजी केली आणि 20 षटकांत 7 गडी गमावून 175 धावा केल्या, ज्यामध्ये इशान किशनच्या 77 धावांच्या खेळीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, पाकिस्ताननं पहिल्या दोन षटकांत त्यांचे पहिले तीन गडी गमावले, ज्यामुळं त्यांना सामना वाचवणं कठीण झालं. पाकिस्तानी डावाच्या 12व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर कुलदीप यादवनं मोहम्मद नवाजला बाद केल्यानंतर, पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी देखील स्टेडियममधून निघून गेले. वृत्तसंस्थेनं नक्वी त्यांच्या कारमधून स्टेडियममधून पळून जात असतानाचा व्हिडिओ देखील पोस्ट केला, सामना संपण्यापूर्वीच नक्वी मैदानातून निघून गेले.
पाकिस्तानला ग्रुप स्टेजमधून बाहेर पडण्याचा धोका : टीम इंडियाविरुद्ध पाकिस्तानी संघाच्या 61 धावांनी झालेल्या पराभवाचा त्यांच्या नेट रन रेटवर सर्वात जास्त परिणाम झाला आहे. या विजयासह भारतीय संघानं सुपर-8 मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं असलं तरी, पाकिस्तान आता ग्रुप-अ पॉइंट्स टेबलमध्ये अमेरिकेच्या मागे तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे, त्यांचे चार गुण आहेत. मात्र, अमेरिकेचा नेट रन रेट पाकिस्तानपेक्षा लक्षणीयरीत्या चांगला आहे. अशा परिस्थितीत, जर पाकिस्तानी संघाला नामिबियाविरुद्धच्या पुढील सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला तर त्यांचा प्रवास ग्रुप स्टेजमध्येच संपेल.
हेही वाचा :