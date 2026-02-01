पाकिस्तानची परत खुन्नस! भारतासोबतच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार
पाकिस्ताननं २०२६ मध्ये टी-२० विश्वचषकातील भारतासोबतच्या होणाऱ्या सामन्यावर बहिष्कार टाकला आहे. पाकिस्ताननं सरकारच्या अधिकृत 'एक्स' मीडियावर पोस्ट करत हा निर्णय जाहीर केला.
Published : February 1, 2026 at 8:54 PM IST
नवी दिल्ली- आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड अडचणीतून सामोरे जाणाऱ्या पाकिस्तानला क्रिकेटमधून बऱ्याच प्रमाणात महसूल मिळतो. पण, असे असले तरी पाकिस्तान भारताबरोबर क्रिकेट सामान्यतही शत्रुत्व दाखविण्याची संधी सोडत नाही. पाकिस्तान १५ फेब्रुवारी रोजी भारतासोबतचा सामना खेळणार नाही. त्याबाबत पाकिस्तान सरकरानं एक्स मीडियावर पोस्ट केली. मात्र, त्यामागील कारण, पाकिस्तान सरकारनं जाहीर केलं नाही.
पाकिस्तान सरकारनं त्यांच्या पुरुष क्रिकेट संघाला आगामी टी-२० विश्वचषकात भाग घेण्याची परवानगी दिली आहे. स्पर्धेसाठी पाकिस्तान संघ हा श्रीलंकेला प्रवास करू शकणार आहे. मात्र, पाकिस्तान क्रिकेट संघ १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारतासोबत नियोजित असलेला सामना खेळणार नाही.
#ICCT20WORLDCUP | Pakistan will not play the match against India on February 15th, tweets Government of Pakistan pic.twitter.com/4dUN9Xi1EE— ANI (@ANI) February 1, 2026
सामना न खेळण्याचा काय परिणाम होणार- जर पाकिस्ताननं भारतासोबतच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकला, तर त्यांना सामन्याचे दोन गुण गमवावे लागणार आहेत. भारत-पाकिस्तान सामन्याकडं संपूर्ण जगभरातील क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागलेलं असतं. पण, हा सामना खेळण्यात आला नाही तर जगभरातील क्रिकेटप्रेमींची घोर निराशा होणार आहे. दोन्ही देशामधील क्रिकेट क्रीडा स्पर्धेमधील संबंधदेखील राजकीय स्थितीप्रमाणं ताणले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कशामुळे स्पर्धेती माघार घेतली?बांगलादेशनं सुरक्षेची लंगडी सबब सांगत सामने भारताबाहेर हलवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु आयसीसीनं विनंती फेटाळून लावल्यानंतर बांगलादेशनं तडकाफडकी स्पर्धेतून माघार घेतली. आयसीसीनं बांगलादेशची जागा भरून काढण्यासाठी स्कॉटलंडला बदली संघ म्हणून सामील करून घेतलं. त्याचा वचपा काढण्यासाठी पाकिस्ताननं बांगलादेशच्या समर्थनार्थ भारताबरोबरील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.