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Hockey World Cup : भारतीय वाघांपुढे पाकिस्तानचा पुरता थरकाप, 5-3 नं उडवला धुव्वा, 16 वर्षांचा रेकॉर्ड कायम

नेदरलँड्समध्ये झालेल्या हॉकी विश्वचषक 2026च्या महामुकाबल्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानचा 5-3 असा पराभव करत पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे.

IND vs PAK 2026 FIH Hockey World Cup
भारत विरुद्ध पाकिस्तान हॉकी विश्वचषक 2026 (FIH)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 8:58 PM IST

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IND vs PAK 2026 FIH Hockey World Cup : नेदरलँड्सच्या आम्सटलवेन स्टेडियमवर पार पडलेल्या हॉकी विश्वचषक स्पर्धेतील पूल-डीच्या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानचा 5-3 असा पराभव केला आहे. तब्बल 16 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या हॉकी संघांमध्ये विश्वचषकाचा सामना खेळवला गेला. यापूर्वी विश्वचषकात या दोन्ही संघांमध्ये सामना 2010 मध्ये दिल्लीच्या मैदानावर खेळला गेला होता. त्या सामन्यातही भारतीय संघाने 4-1अशा फरकाने बाजी मारली होती. आता पुन्हा एकदा विश्वचषकात भारतीय संघानं पाकिस्तानला धुळीस मिळवलं आहे. या विजयामुळे भारतीय संघ पुढील फेरीत पोहोचला असून पाकिस्तानचं या स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आलं आहे.

सामन्यात भारताचा दबदबा

सामन्यात सुरुवातीपासूनच भारताचा दबदबा पाहायला मिळाला. पहिल्या क्वार्टरमध्ये भारतीय संघाने कर्णधार हरमनप्रीत सिंग (5व्या मिनिटाला) आणि अभिषेक (11व्या मिनिटाला) यांच्या गोलच्या जोरावर 2-0 अशी आघाडी घेतली. यानंतर दुसरा क्वार्टर अत्यंत रंजक ठरला, जिथे दोन्ही संघांकडून प्रत्येकी 2-2 गोल पाहायला मिळाले. भारतासाठी कर्णधार हरमनप्रीतने (21व्या मिनिटाला) आणि अभिषेकने (24व्या मिनिटाला) आपापल्या गोलची पुनरावृत्ती केली. दुसरीकडे, पाकिस्तानसाठी हन्नान शाहिद (22व्या मिनिटाला) आणि सुफियान खान (25व्या मिनिटाला) यांनी गोल केले. हन्नानने पाकिस्तानसाठी पहिला गोल करत संघाचे खाते उघडले. या सामन्यात एकूण 4 ग्रीन कार्ड दाखवण्यात आले. यातील २ ग्रीन कार्ड भारतीय खेळाडूंना तर उर्वरित 2 पाकिस्तानच्या खेळाडूंना मिळाले. याशिवाय, भारताच्या आदित्य अर्जुनला एक येलो कार्ड मिळाले.

दोन क्वार्टर संपल्यानंतर भारतीय संघाकडे 4-2 अशी आघाडी होती. अर्धा सामना झाला तेव्हा भारत पुढे होता. इथून पुढे जिंकण्यासाठी पाकिस्तानला एकामागून एक गोल करावे लागणार होते, पण तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये याच्या अगदी उलट घडले. या क्वार्टरमध्ये पाकिस्तानकडून एकही गोल झाला नाही, उलट भारताने मात्र एक गोल केला. हा गोल हार्दिक सिंगने 35व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर केला. तीन क्वार्टर संपल्यानंतर भारतीय संघाने 5-2अशी मजबूत आघाडी घेतली.

शेवटच्या क्वार्टरमध्ये पाकिस्तानकडून तिसरा गोल

चौथ्या म्हणजेच शेवटच्या क्वार्टरमध्ये पाकिस्तानकडून तिसरा गोल पाहायला मिळाला, जो शहिद हन्नानने 46व्या मिनिटाला केला. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. इथून पुढे सामन्यात पाकिस्तानसाठी केवळ औपचारिकताच शिल्लक राहिली आणि सामना त्यांच्या हातातून निसटला.

या विजयासह भारतीय संघानं स्पर्धेच्या पुढच्या फेरीत धडक मारली आहे. 'पूल' टप्प्यात भारतानं तीनपैकी दोन सामने जिंकून सहा गुण मिळवले आणि आगेकूच केली. याउलट, पाकिस्तानला एकही विजय मिळवता आला नाही; त्यांनी तीनपैकी दोन सामने गमावले आणि एक सामना बरोबरीत सोडवला. खराब कामगिरीमुळे त्यांना पुढच्या फेरीत प्रवेश करता आला नाही.

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TAGGED:

HOCKEY WORLD CUP
HOCKEY WORLD CUP 2026
INDIA THRASHES PAKISTAN
हॉकी विश्वचषक 2026
IND VS PAK

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