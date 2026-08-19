Hockey World Cup : भारतीय वाघांपुढे पाकिस्तानचा पुरता थरकाप, 5-3 नं उडवला धुव्वा, 16 वर्षांचा रेकॉर्ड कायम
नेदरलँड्समध्ये झालेल्या हॉकी विश्वचषक 2026च्या महामुकाबल्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानचा 5-3 असा पराभव करत पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे.
Published : August 19, 2026 at 8:58 PM IST
IND vs PAK 2026 FIH Hockey World Cup : नेदरलँड्सच्या आम्सटलवेन स्टेडियमवर पार पडलेल्या हॉकी विश्वचषक स्पर्धेतील पूल-डीच्या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानचा 5-3 असा पराभव केला आहे. तब्बल 16 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या हॉकी संघांमध्ये विश्वचषकाचा सामना खेळवला गेला. यापूर्वी विश्वचषकात या दोन्ही संघांमध्ये सामना 2010 मध्ये दिल्लीच्या मैदानावर खेळला गेला होता. त्या सामन्यातही भारतीय संघाने 4-1अशा फरकाने बाजी मारली होती. आता पुन्हा एकदा विश्वचषकात भारतीय संघानं पाकिस्तानला धुळीस मिळवलं आहे. या विजयामुळे भारतीय संघ पुढील फेरीत पोहोचला असून पाकिस्तानचं या स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आलं आहे.
𝗔 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗗𝗘 𝗢𝗙 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗘. 𝗔𝗡𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥 𝗪𝗥𝗜𝗧𝗧𝗘𝗡. 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 19, 2026
Indian Men's Team defeated Pakistan 5–3 in a thrilling Pool D clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026, extending their dominance in this iconic rivalry. 🏑🏆… pic.twitter.com/UqhiEV6v57
सामन्यात भारताचा दबदबा
सामन्यात सुरुवातीपासूनच भारताचा दबदबा पाहायला मिळाला. पहिल्या क्वार्टरमध्ये भारतीय संघाने कर्णधार हरमनप्रीत सिंग (5व्या मिनिटाला) आणि अभिषेक (11व्या मिनिटाला) यांच्या गोलच्या जोरावर 2-0 अशी आघाडी घेतली. यानंतर दुसरा क्वार्टर अत्यंत रंजक ठरला, जिथे दोन्ही संघांकडून प्रत्येकी 2-2 गोल पाहायला मिळाले. भारतासाठी कर्णधार हरमनप्रीतने (21व्या मिनिटाला) आणि अभिषेकने (24व्या मिनिटाला) आपापल्या गोलची पुनरावृत्ती केली. दुसरीकडे, पाकिस्तानसाठी हन्नान शाहिद (22व्या मिनिटाला) आणि सुफियान खान (25व्या मिनिटाला) यांनी गोल केले. हन्नानने पाकिस्तानसाठी पहिला गोल करत संघाचे खाते उघडले. या सामन्यात एकूण 4 ग्रीन कार्ड दाखवण्यात आले. यातील २ ग्रीन कार्ड भारतीय खेळाडूंना तर उर्वरित 2 पाकिस्तानच्या खेळाडूंना मिळाले. याशिवाय, भारताच्या आदित्य अर्जुनला एक येलो कार्ड मिळाले.
दोन क्वार्टर संपल्यानंतर भारतीय संघाकडे 4-2 अशी आघाडी होती. अर्धा सामना झाला तेव्हा भारत पुढे होता. इथून पुढे जिंकण्यासाठी पाकिस्तानला एकामागून एक गोल करावे लागणार होते, पण तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये याच्या अगदी उलट घडले. या क्वार्टरमध्ये पाकिस्तानकडून एकही गोल झाला नाही, उलट भारताने मात्र एक गोल केला. हा गोल हार्दिक सिंगने 35व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर केला. तीन क्वार्टर संपल्यानंतर भारतीय संघाने 5-2अशी मजबूत आघाडी घेतली.
𝗔 𝘄𝗶𝗻 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗼𝘀𝗲 𝘄𝗵𝗼 𝗺𝗮𝗱𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗶𝘀𝗲! 💙— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 19, 2026
After getting the job done against Pakistan, our boys head over to the stands to acknowledge the incredible support. 🙌
Together on the pitch. Together in the stands. Onwards, India! 🏑… pic.twitter.com/LWV9KhtDlp
शेवटच्या क्वार्टरमध्ये पाकिस्तानकडून तिसरा गोल
चौथ्या म्हणजेच शेवटच्या क्वार्टरमध्ये पाकिस्तानकडून तिसरा गोल पाहायला मिळाला, जो शहिद हन्नानने 46व्या मिनिटाला केला. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. इथून पुढे सामन्यात पाकिस्तानसाठी केवळ औपचारिकताच शिल्लक राहिली आणि सामना त्यांच्या हातातून निसटला.
या विजयासह भारतीय संघानं स्पर्धेच्या पुढच्या फेरीत धडक मारली आहे. 'पूल' टप्प्यात भारतानं तीनपैकी दोन सामने जिंकून सहा गुण मिळवले आणि आगेकूच केली. याउलट, पाकिस्तानला एकही विजय मिळवता आला नाही; त्यांनी तीनपैकी दोन सामने गमावले आणि एक सामना बरोबरीत सोडवला. खराब कामगिरीमुळे त्यांना पुढच्या फेरीत प्रवेश करता आला नाही.
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