दिवाळीच्या दिवशी होणार भारत-पाकिस्तान सामना! दोन्ही क्रिकेट संघ येणार आमनेसामने
आशियाई क्रिकेट परिषदेनं 19 वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. यावर्षी ही स्पर्धा 5 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर दरम्यान ओमानमध्ये आयोजित केली जाईल.
Published : October 9, 2026 at 5:14 PM IST
मुंबई IND vs PAK Match : आशियाई क्रिकेट परिषदेनं 19 वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. यावर्षी ही स्पर्धा 5 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर दरम्यान ओमानमध्ये आयोजित केली जाईल. यात भारत आणि पाकिस्तानसह एकूण आठ संघ सहभागी होतील, ज्यांची प्रत्येकी चार संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागणी केली जाईल. 19 वर्षांखालील आशिया चषक एकदिवसीय (ODI) स्वरुपात खेळवला जाईल, ज्यामध्ये 'अ' गटामध्ये भारत, पाकिस्तान, नेपाळ आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश आहे. तर 'ब' गटामध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मलेशियाच्या 19 वर्षांखालील संघांचा समावेश आहे. स्पर्धेचा पहिला सामना 5 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल, तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील गट सामना 8 नोव्हेंबर रोजी दिवाळीच्या दिवशी होईल.
𝐎𝐦𝐚𝐧 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐬𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐀𝐬𝐢𝐚’𝐬 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 🇴🇲 The #DPWorldMensU19AsiaCup2026 gets underway on November 5 ~ with the continent’s top U19 sides set to battle it out for the title 🏆 #ACC https://t.co/tol77z81yK— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 8, 2026
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना दिवाळीच्या दिवशी : भारतीय 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघ आशिया चषक 2026 मधील आपला पहिला सामना 6 नोव्हेंबर रोजी नेपाळच्या 19 वर्षांखालील संघाविरुद्ध अल अमेरत क्रिकेट मैदानावर खेळेल. त्यानंतर भारतीय संघ आपला दुसरा गट फेरीचा सामना पाकिस्तानच्या 19 वर्षांखालील संघाविरुद्ध खेळेल, जो ओमानमधील अल अमेरत क्रिकेट मैदानावर (मिनिस्ट्री टर्फ 2) खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10:30 वाजता सुरु होईल. त्यानंतर भारतीय संघ 10 नोव्हेंबर रोजी आपला अंतिम गट फेरीचा सामना युएईच्या 19 वर्षांखालील संघाविरुद्ध खेळेल. गट फेरीतील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील या महत्त्वपूर्ण सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असेल.
दोन्ही उपांत्य फेरीचे सामने 12 नोव्हेंबर रोजी : गट फेरीचे सामने संपल्यानंतर, दोन उपांत्य फेरीचे सामने 12 नोव्हेंबर रोजी खेळले जातील, ज्यात गट 'अ' मधील अव्वल संघ गट 'ब' मधील दुसऱ्या क्रमांकावरील संघाविरुद्ध खेळेल. दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना गट 'अ' मधील दुसऱ्या क्रमांकावरील संघ आणि गट 'ब' मधील पहिल्या क्रमांकावरील संघ यांच्यात खेळला जाईल. अंतिम सामना 14 नोव्हेंबर रोजी होईल. भारतीय संघानं 19 वर्षांखालील आशिया चषक आठ वेळा जिंकला आहे आणि दोन वेळा उपविजेतेपद पटकावले आहे. टीम इंडियानं 19 वर्षांखालील आशिया चषक शेवटच्या वेळी 2021 साली जिंकला होता.
हेही वाचा :