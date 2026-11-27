33व्या मैदानावर 33वा सामना! यशस्वीनं मोडला सचिनचा मोठा विक्रम
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना आज 27 नोव्हेंबर रोजी क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर सुरु झाला आहे.
Published : November 27, 2026 at 3:10 PM IST
क्राईस्टचर्च Yashasvi Jaiswal : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना आज 27 नोव्हेंबर रोजी क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर सुरु झाला आहे. यामध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात, भारतीय संघाचा स्टार सलामीवीर फलंदाज यशस्वी जैस्वाल क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानात उतरताच त्यानं एका विश्वविक्रमाची बरोबरी केली आणि एका विशेष यादीत सचिन तेंडुलकरला मागे टाकण्यातही यश मिळवलं.
जैस्वालनं कोणता विक्रम केला? : यशस्वी जैस्वालनं जुलै 2023 मध्ये वेस्ट इंडिज दौऱ्यादरम्यान रोझो येथील विंडसर पार्कवर कसोटी पदार्पण केलं होतं. तेव्हापासून त्यानं वेगवेगळ्या मैदानांवर एकूण 33 कसोटी सामने खेळले आहेत. याबाबतीत यशस्वी जैस्वालनं सचिन तेंडुलकरला मागे टाकलं असून आता त्यानं माजी भारतीय खेळाडू संजय मांजरेकर यांच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. मांजरेकर यांच्या नावावर कसोटी पदार्पणानंतर वेगवेगळ्या मैदानांवर सलग सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याचा विक्रम आहे. मांजरेकर यांनी कसोटी पदार्पणानंतर वेगवेगळ्या मैदानांवर सलग 33 कसोटी सामने खेळले होते आणि त्यांच्या 34 व्या कसोटीतही त्याच मैदानावर त्यांनी खेळ केला होता.
JAISWAL SETS UNIQUE TEST RECORD! Yashasvi Jaiswal has achieved a rare feat in Test cricket, playing his first 33 matches at 33 different venues. The Indian opener is only the second cricketer to accomplish this distinction, following former India batter Sanjay Manjrekar. Sachin Tendulkar is next on the list, having played his first 32 consecutive Tests at different grounds from his debut. Jaiswal now has an opportunity to surpass Manjrekar's record. He could achieve that milestone if he features in the 2027 Border-Gavaskar Trophy opener in Nagpur. #YashasviJaiswal #TeamIndia #IndianCricket #TestCricket #BorderGavaskarTrophy #Cricket— Diganta Guha (@diganta_guha) November 27, 2026
पदार्पणानंतर वेगवेगळ्या मैदानांवर सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणारे खेळाडू :
- संजय मांजरेकर (भारत) - 33 कसोटी
- यशस्वी जयस्वाल (भारत) - 33 कसोटी*
- सचिन तेंडुलकर (भारत) - 32 कसोटी
- जवागल श्रीनाथ (भारत) - 24 कसोटी
- दिनेश रामदिन (वेस्ट इंडिज) - 24 कसोटी
मांजरेकर यांचा विक्रमही मोडण्याची जैस्वालला संधी : भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यातील दुसऱ्या कसोटीनंतर मायदेशी परतणार आहे, त्यानंतर ते पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पाच सामन्यांची कसोटी मालिका खेळतील. पहिला सामना नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाईल, जिथं यशस्वी जैस्वाल अद्याप एकही कसोटी सामना खेळलेला नाही. जर तो या सामन्यात खेळला, तर तो संजय मांजरेकर यांचा विक्रम मोडेल.
हेही वाचा :