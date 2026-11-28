दिवसाच्या शेवटच्या चेंडूवर विकेट! क्राईस्टचर्च कसोटीत टीम इंडिया बॅकफूटवर
न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघ बॅकफूटवर आहे. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतीय संघानं 116 धावांत सहा गडी गमावले.
Published : November 28, 2026 at 12:00 PM IST
क्राईस्टचर्च IND vs NZ 2nd Test Day 2 : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघ बॅकफूटवर आहे. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतीय संघानं 116 धावांत सहा गडी गमावले. मालिकेतील हा निर्णायक सामना क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर खेळला जात आहे. आज दुसऱ्या सत्रात न्यूझीलंडचा पहिला डाव 356 धावांवर सर्वबाद झला असून यजमान संघ पहिल्या डावात अजूनही 240 धावांनी आघाडीवर आहे.
भारतीय संघाची आघाडीची फळी अपयशी : न्यूझीलंडच्या 356 धावांच्या प्रत्युत्तरात भारतीय संघाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. डावाच्या पहिल्याच षटकात मॅट हेन्रीनं यशस्वी जैस्वालला बाद केलं. त्यानंतर केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 33 धावा जोडल्या. पडिक्कलनं 20 चेंडूंचा सामना केला आणि 21 धावांवर काइल जेमिसनच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. कर्णधार शुभमन गिलही फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही आणि चहापानाच्या विश्रांतीपूर्वीच्या शेवटच्या षटकात जेमिसनच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. गिलनं 17 धावा केल्या होत्या.
New Zealand pacers put the hosts in command on Day 2 of the Christchurch Test against India 💪 #WTC27 | Scorecard 📲: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/F3TVCNr1xd— ICC (@ICC) November 28, 2026
सावध सुरुवातीनंतर, ऋषभ पंतनं (23) जेकब डफीच्या गोलंदाजीवर एक षटकार मारला. मात्र, दुसरा षटकार मारण्याच्या प्रयत्नात त्याचा डाव संपुष्टात आला. डावाची सुरुवात करण्यासाठी आलेला केएल राहुल, 80 चेंडूंचा सामना करत 25 धावांवर जेकब डफीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. भारताचे 104 धावांवर पाच गडी बाद झाले. तर दिवसाचा खेळ संपण्यापूर्वीच्या शेवटच्या चेंडूवर वॉशिंग्टन सुंदर 60 चेंडूंमध्ये 10 धावांवर बाद झाला. ध्रुव जुरेल 45 चेंडूंमध्ये 7 धावांवर नाबाद राहिला. या जोडीनं 91 चेंडूंमध्ये सहाव्या विकेटसाठी 12 धावा जोडल्या. काईल जेमिसन आणि जेकब डफी यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर मॅट हेन्री आणि नॅथन स्मिथ यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
आकाश दीपनं घेतले 5 बळी : यापूर्वी, न्यूझीलंडनं 246 धावांवर 5 गडी गमावलेल्या स्थितीतून खेळ पुन्हा सुरु केला. दिवसाच्या दुसऱ्या षटकात अंशुल कंबोजनं ग्लेन फिलिप्सला 36 धावांवर बाद केलं. टॉम ब्लंडेल आणि नॅथन स्मिथ यांनी सातव्या विकेटसाठी 44 धावा जोडल्या. स्मिथ 26 धावांवर आकाश दीपच्या हाती यष्टीमागे झेलबाद झाला. ब्लंडेलचं शतक हुकलं, त्यानं 211 चेंडूंमध्ये 10 चौकारांसह 89 धावा केल्या. काईल जेमिसननं 19 धावांचं योगदान दिलं, तर मॅट हेन्रीनंही 19 धावा केल्या आणि आकाश दीपनं त्याला शेवटचा फलंदाज म्हणून बाद केले. टॉम लॅथमनं पहिल्या दिवशी शानदार फलंदाजी करत 128 चेंडूंमध्ये 59 धावा केल्या.
Stumps on Day 2. #TeamIndia reach 116/6 at close of play, trailing by 240 runs. Action resumes tomorrow at 3:30 AM IST. Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/jMKsWtfdfR— BCCI (@BCCI) November 28, 2026
भारताची गोलंदाजी प्रभावी होती, आकाश दीपनं 31.1 षटकांत 99 धावा देऊन 5 बळी घेतले. पदार्पण करणाऱ्या गुरनूर ब्रारनं 78 धावांत 2 बळी घेतले, तर अंशुल कंबोजनंही दोन बळी मिळवले. वॉशिंग्टन सुंदरनं एक बळी घेतला. जसप्रीत बुमराह 26 षटकं टाकूनही एकही बळी घेऊ शकला नाही.
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