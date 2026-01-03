नव्या वर्षात टीम इंडियाचे कोणते खेळाडू खेळणार पहिली मालिका? BCCI करणार फैसला
भारतीय क्रिकेट संघाचा नवीन वर्षातील पहिला वनडे सामना न्यूझीलंडविरुद्ध असेल. यासाठी आज संघाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
Published : January 3, 2026 at 11:53 AM IST
मुंबई Team India for New Zealand ODI : भारतीय क्रिकेट संघाचा नवीन वर्षातील पहिला वनडे सामना न्यूझीलंडविरुद्ध असेल. भारतीय संघ 11 जानेवारीपासून कीवीज संघाविरुद्ध तीन वनडे आणि पाच टी-20 सामने खेळणार आहे. टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच करण्यात आली आहे. दरम्यान आज शनिवारी, 3 जानेवारी रोजी वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली जाईल. वनडे मालिकेत शुभमन गिल संघाचं नेतृत्व करेल. दुखापतीमुळं शुभमन दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत सहभागी होऊ शकला नाही, म्हणून केएल राहुलनं कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली. भारतानं ती मालिका 2-1 अशी जिंकली.
पंतची निवड होणार का? : सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे या मालिकेसाठी यष्टिरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतची निवड होईल का. ऋषभ पंतनं त्याच्या आठ वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत फक्त 31 वनडे सामने खेळले आहेत. या काळात 35 पेक्षा कमी सरासरी त्याच्या प्रतिभेचं पूर्णपणे प्रतिबिंबित करत नाही, परंतु हे निश्चितच सूचित करते की निवडकर्त्यांनी त्याला सातत्यानं दुर्लक्षित केलं आहे. ऋषभला संघात समाविष्ट केलं जाऊ शकते किंवा त्याच्या जागी इशान किशनला समाविष्ट केलं जाऊ शकते.
🚨🚨VC Shreyas Iyer is all set to be selected for NZ ODIs.— Rajiv (@Rajiv1841) January 3, 2026
- Shreyas successfully completed his 1st simulation match at COE,
- He will play a VHT match for Mumbai on 6 Jan then will get the full clearance.
- Shreyas is also India's T20I WC MO Backup!pic.twitter.com/m0OF26Vu1a
ध्रुव जुरेलला संधी मिळण्याची शक्यता : ध्रुव जुरेल देखील यष्टीरक्षक म्हणून आपला दावा करत आहे. इशान किशन आणि ध्रुव जुरेल दोघांनीही स्थानिक क्रिकेटमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. किशननं मधल्या फळीत उपयुक्त खेळी केली आहे, तर जुरेलच्या मोठ्या शतकामुळंही त्याचा दावा मजबूत होतो. मात्र, अलीकडील फॉर्म हा संघात स्थान निश्चित करण्यासाठी एकमेव निकष असावा का, की दबावाखाली खेळण्याची क्षमता, सामन्याचा मार्ग बदलण्याची क्षमता आणि अनुभव यांनाही तितकंच महत्त्व द्यावं, हा प्रश्न कायम आहे. या निकषांवर, ऋषभ अजूनही इतर पर्यायांपेक्षा पुढं असल्याचं दिसून येते. दरम्यान, श्रेयस अय्यरला अद्याप फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण न झाल्यामुळं त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. भारतीय निवडकर्ते फिट खेळाडूंसह जाणे पसंत करतील.
गोलंदाजी कशी असेल : जलद गोलंदाजी विभागाबाबतची परिस्थिती देखील अस्पष्ट आहे. टी-20 विश्वचषक लक्षात घेता, हार्दिक पांड्या आणि जसप्रीत बुमराह यांना विश्रांती दिली जाईल, परंतु त्यानंतर निवडकर्त्यांच्या योजना अस्पष्ट आहेत. हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंग यांनाही विश्रांती दिली जाईल का किंवा त्यांना वनडे संघात आजमावण्याची संधी मानली जाईल का हे पाहणं बाकी आहे. अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज आणि मोहम्मद शमी यांना संघात समाविष्ट केलं जाऊ शकते. आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीपासून शमी संघातून अनुपस्थित आहे, तर सिराजला व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये फारशी संधी मिळत नाही.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिकेचं वेळापत्रक :
- 11 जानेवारी - पहिला वनडे, वडोदरा
- 14 जानेवारी - दुसरा वनडे, राजकोट
- 18 जानेवारी - तिसरा वनडे, इंदूर
- 21 जानेवारी - पहिला टी-20, नागपूर
- 23 जानेवारी - दुसरा टी-20, रायपूर
- 25 जानेवारी - तिसरा टी-20, गुवाहाटी
- 28 जानेवारी - चौथा टी-20, विशाखापट्टणम
- 31 जानेवारी - पाचवा टी-20, तिरुवनंतपुरम
