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भारत-न्यूझीलंड कसोटी, ODI आणि टी-20 मालिका जाहीर; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

भारतीय क्रिकेट संघासाठी आणखी एका मालिकेची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतीय संघ ऑक्टोबरमध्ये न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे.

IND vs NZ Series
भारत-न्यूझीलंड कसोटी, ODI आणि टी-20 मालिका जाहीर (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 10:53 AM IST

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IND vs NZ Series : भारतीय क्रिकेट संघासाठी आणखी एका मालिकेची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतीय संघ ऑक्टोबरमध्ये न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे. या मालिकेची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली होती. आता, न्यूझीलंड क्रिकेटनं संपूर्ण वेळापत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. या दौऱ्यात टी-20, वनडे आणि कसोटी सामने खेळले जातील. ही एक मोठी मालिका असेल, जी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे.

22 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार टी-20 मालिका : भारत आणि न्यूझीलंड एक मोठी मालिका खेळणार आहेत. याची सुरुवात टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेनं होईल. यामध्ये पाच सामने असतील. पहिला सामना 22 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. अंतिम टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना 1 नोव्हेंबर रोजी हॅमिल्टन इथं खेळला जाईल. पाच सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना 4 नोव्हेंबर रोजी ऑकलंड इथं खेळला जाईल. मालिकेतील अंतिम सामना 15 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. कसोटी मालिका 19 नोव्हेंबरपासून सुरु होईल. दुसरी कसोटी 27 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर दरम्यान खेळवली जाईल.

न्यूझीलंडविरुद्धची वनडे आणि कसोटी मालिका ठरेल निर्णायक : या मालिकेचं वैशिष्ट्य म्हणजे, वनडे मालिका पुढील वर्षी होणाऱ्या 2027 च्या वनडे विश्वचषकाची तयारी करताना दिसेल, तर कसोटी मालिका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग म्हणून खेळवली जाईल. ही मालिका भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची असेल, कारण डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत भारताचा क्रमांक खालचा आहे. जर त्यांना पुढील वर्षीच्या अंतिम फेरीत पोहोचायचं असेल, तर त्यांना दोन्ही सामने जिंकावेच लागतील. मात्र, न्यूझीलंडच्या भूमीवर हे सोपं काम नसेल.

न्यूझीलंड क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात मोठा दौरा : न्यूझीलंड आणि भारत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून एकूण 12 सामने खेळतील, जो न्यूझीलंड क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात मोठा दौरा ठरेल. 2019 नंतर प्रथमच भारत आणि न्यूझीलंड न्यूझीलंडमध्ये कसोटी सामने खेळतील. भारतानंतर, न्यूझीलंड क्रिकेट श्रीलंकन ​​संघाचंही यजमानपद भूषवेल. यामध्ये तीन टी-20, तीन वनडे आणि दोन कसोटी सामने खेळले जातील. या दौऱ्याचं संपूर्ण वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आलं आहे.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक -

टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेचं वेळापत्रक :

  • पहिला टी-20 सामना: 22 ऑक्टोबर, क्राइस्टचर्च
  • दुसरा टी-20 सामना: 24 ऑक्टोबर, क्राइस्टचर्च
  • तिसरा टी-20 सामना: 27 ऑक्टोबर, वेलिंग्टन
  • चौथा टी-20 सामना: 30 ऑक्टोबर, ऑकलंड
  • पाचवा टी-20 सामना: 1 नोव्हेंबर, हॅमिल्टन

वनडे मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक :

  • पहिला वनडे सामना: ४ नोव्हेंबर, ऑकलंड
  • दुसरा वनडे सामना: 7 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन
  • तिसरा वनडे सामना: 10 नोव्हेंबर, हॅमिल्टन
  • चौथा वनडे सामना: 13 नोव्हेंबर, माउंट माउंगानुई
  • पाचवा वनडे सामना: 15 नोव्हेंबर, माउंट माउंगानुई

कसोटी मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक :

  • पहिला कसोटी सामना: 19 ते 23 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन
  • दुसरा कसोटी कसोटी: 27 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर, क्राइस्टचर्च

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