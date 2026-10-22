रील स्क्रॉल करताना पाहता येणार IND vs NZ लाईव्ह सामना; क्रिकेटच्या प्रसारणात मोठी क्रांती
क्रिकेट चाहत्यांसाठी आज एक नवीन प्रयोग सादर होणार आहे. न्यूझीलंड क्रिकेट आणि प्रसारक स्काय यांनी मोठी घोषणा केली.
Published : October 22, 2026 at 12:12 PM IST
क्राइस्टचर्च IND vs NZ Live on Tiktok : क्रिकेट चाहत्यांसाठी आज एक नवीन प्रयोग सादर होणार आहे. आपल्या डान्स, मजेदार व्हिडिओ आणि व्हायरल रील्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या टिकटॉकवर आता क्रिकेटचा थरारही पाहता येणार आहे. न्यूझीलंड क्रिकेट आणि प्रसारक स्काय यांनी घोषणा केली आहे की, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील निवडक सामन्यांची पहिली सहा षटकं टिकटॉकवर थेट प्रक्षेपित करतील. याची सुरुवात आज गुरुवार, 22 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यानं होईल.
टिकटॉकवर क्रिकेट कुठं आणि कसं पाहता येणार? : या उपक्रमाचा उद्देश तरुण प्रेक्षकांना, विशेषतः लहान मुलांना, क्रिकेटशी जोडणं हा आहे. सुरुवातीची षटकं मोबाईलवर व्हिडिओ पाहण्यासाठी लोकप्रिय असलेल्या व्हर्टिकल फॉरमॅटमध्ये दाखवली जातील. याचा अर्थ असा की, न्यूझीलंडमधील प्रेक्षक टिकटॉक स्क्रोल करत असताना थेट क्रिकेटचा थरार पाहू शकतील. न्यूझीलंड क्रिकेट आणि स्काय यांच्यातील या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, ब्लॅककॅप्सचं अधिकृत टिकटॉक अकाउंट सामन्याची पहिली सहा षटकं थेट प्रक्षेपित करेल. हे वैशिष्ट्य न्यूझीलंडमधील प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध आहे.
International cricket LIVE and free on TikTok! 🙌 The first Genesis Powerplay of tomorrow's 1st T20I against India will be streamed LIVE and free on the NZC TikTok, with fans also able to catch the full match LIVE and free on Three and ThreeNow 📺 https://t.co/rHLoKPaX0v— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 20, 2026
सहा षटकं थेट दाखवणार : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना क्राइस्टचर्चमध्ये स्थानिक वेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल. तर भारतात हा सामना सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 12:30 वाजता सुरू होईल. मात्र, संपूर्ण सामना टिकटॉकवर दाखवला जाणार नाही. फक्त पहिली सहा षटकं थेट उपलब्ध असतील. टी-20 क्रिकेटमध्ये ही षटकं महत्त्वपूर्ण असतात, कारण क्षेत्ररक्षणावरील निर्बंधांमुळं फलंदाजांना वेगाने धावा करणं भाग पडते. या काळात, मोठ्या फटक्यांमुळं लवकर विकेट पडण्याची शक्यता असते.
क्रीडा प्रसारणाच्या पद्धती झपाट्यानं बदलत आहेत. आता, क्रीडा आयोजक आणि प्रसारक केवळ पारंपरिक दूरदर्शन आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरच नव्हे, तर तरुण दररोज वापरत असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यूझीलंड क्रिकेटचा हा उपक्रम याच धोरणाचा एक भाग आहे. पहिल्या सहा षटकांमधील वेगवान खेळ आणि आक्रमक फलंदाजी मोबाईलवर थेट क्रिकेट पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना आकर्षित करु शकते. या उपक्रमाचा उद्देश तरुण प्रेक्षकांना क्रिकेटमध्ये गुंतवून ठेवणं आणि त्यांना संपूर्ण सामना पाहण्यासाठी प्रोत्साहित करणं हा आहे.
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