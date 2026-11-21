कीवींच्या भूमीवर भारतीय संघानं रचला इतिहास! 94 वर्षांत पहिल्यांदाच घडलं
भारतीय फलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या भूमीवर भारतीय कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात एक अभूतपूर्व कामगिरी केली आहे.
Published : November 21, 2026 at 3:19 PM IST
वेलिंग्टन IND vs NZ 1st Test : भारतीय फलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या भूमीवर भारतीय कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात एक अभूतपूर्व कामगिरी केली आहे. वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं खेळल्या जात असलेल्या पहिल्या कसोटीत, टीम इंडियाच्या पहिल्या पाच फलंदाजांनी एकाच डावात 50 किंवा त्याहून अधिक धावा करुन इतिहास रचला. भारतीय कसोटी क्रिकेटच्या 94 वर्षांच्या इतिहासात परदेशी भूमीवर कसोटी डावात सर्व पाच भारतीय फलंदाजांनी अर्धशतकं झळकावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यातही भारतीय फलंदाजांची प्रभावी कामगिरी कायम राहिली. यजमानांना पहिल्या डावात 368 धावांवर सर्वबाद केल्यानंतर, 21 नोव्हेंबर रोजी तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपताना भारतानं 4 बाद 486 धावा केल्या होत्या. केएल राहुलनं शानदार शतक झळकावलं, तर यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, कर्णधार शुभमन गिल आणि ऋषभ पंत यांनीही अर्धशतकं झळकावली.
This is the first time India’s top five have scored 50-plus in a Test innings away from home 👊 https://t.co/CndvtkFmWR— Cricinfo (@cricinfo) November 21, 2026
परदेशात पहिल्यांदाच झाला विक्रम : भारतीय कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात पाचव्यांदा असं घडलं आहे की, पहिल्या पाच फलंदाजांनी एका डावात 50 किंवा त्याहून अधिक धावा केल्या आहेत. मात्र, परदेशात असं घडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारतीय संघानं यापूर्वी मायदेशात चार वेळा हा पराक्रम केला होता. वेलिंग्टन कसोटीत यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी पहिल्या विकेटसाठी 130 धावा जोडल्या. जैस्वाल 85 चेंडूंमध्ये 85 धावा करुन बाद झाला, तर राहुलनं आपला प्रभावी डाव सुरु ठेवत 290 चेंडूंमध्ये 136 धावा केल्या.
तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या देवदत्त पडिक्कलनंही उत्तम संयम दाखवला. त्यानं 175 चेंडूंमध्ये 80 धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलनं सूत्रं हाती घेतली आणि तो शतकाच्या जवळ पोहोचला. मात्र, तो आपल्या कसोटी शतकापासून केवळ दोन धावा दूर असताना 98 धावांवर बाद झाला. ऋषभ पंतनंही दिवसाच्या शेवटच्या सत्रात आपलं अर्धशतक पूर्ण करुन ही ऐतिहासिक कामगिरी आणखी खास बनवली. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा तो 62 चेंडूंमध्ये 55 धावांवर नाबाद होता.
केएल राहुलनंही केले अनेक विक्रम : केएल राहुलनं आपल्या 136 धावांच्या खेळीदरम्यान आणखी एक मोठा टप्पा गाठला. न्यूझीलंडच्या भूमीवर आपल्या कसोटी पदार्पणाच्या पहिल्या डावात शतक झळकावणारा तो तिसरा भारतीय फलंदाज ठरला. त्याच्या आधी, 1976 मध्ये ऑकलंडमधील ईडन पार्क इथं सुनील गावस्कर आणि सुरिंदर अमरनाथ यांनी त्यांच्या कसोटी पदार्पणाच्या पहिल्या डावात अनुक्रमे 116 आणि 124 धावा केल्या होत्या.
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