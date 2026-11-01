IND vs NZ 5th T20 : हॅमिल्टनमध्ये न्यूझीलंडची तुफानी बॅटिंग, भारताचा 3-2 ने 'मालिकाविजय'
हॅमिल्टन येथील पाचव्या टी-20 सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा 7 विकेट्स राखून पराभव केला. या पराभवानंतरही भारतीय संघाने 5 सामन्यांची ही टी-20 मालिका 3-2 अशी नावावर केली.
Published : November 1, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 5:15 PM IST
हॅमिल्टन IND VS NZ 5TH T20 : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाचव्या आणि अंतिम टी-20 सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा 7 विकेट्स राखून पराभव केला. हॅमिल्टन येथे झालेल्या या हाय-स्कोरिंग सामन्यात न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत भारताचं आव्हान सहज पार केलं. या पराभवानंतरही, भारतीय संघाने 5 सामन्यांची ही टी-20 मालिका 3-2 ने आपल्या नावावर केली आहे.
या सामन्यात नाणेफेक गमावून पहिल्यांदा फलंदाजी करताना भारतीय संघाने 20 षटकांत 8 बाद 191 अशी चांगली धावसंख्या उभारली. भारताकडून दोन्ही सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन लवकर तंबूत परतले. त्यानंतर इशान किशनने 32 चेंडूत 61 धावांची धडाकेबाज खेळी केली, तर श्रेयस अय्यरने अवघ्या 23 चेंडूत 50 धावा ठोकून संघाला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. मात्र, अखेरच्या षटकांमध्ये न्यूझीलंडच्या अॅडम मिल्नेने अचूक गोलंदाजी करत 4 बळी घेतले आणि भारताला 200 धावांचा टप्पा ओलांडण्यापासून रोखले.
192 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडने सलामीवीर फिन एलनला स्वस्तात गमावले, पण सलामीवीर टिम साइफर्टने जोरदार आक्रमण चढवले. त्याने अवघ्या 50 चेंडूत 93 धावांची तुफानी खेळी करत विजयाचा पाया रचला. त्याला ग्लेन फिलिप्सची उत्तम साथ लाभली, ज्याने 38 चेंडूत नाबाद 65 धावा फटकावल्या. या दोघांच्या भागीदारीमुळे न्यूझीलंडने हे कठीण लक्ष्य 18 षटकांत 3 गडी गमावून पूर्ण केले. भारताकडून अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती आणि नितीश रेड्डी यांनी प्रत्येकी 1-1 बळी घेतला, परंतु ते कीवी फलंदाजांना रोखण्यात अपयशी ठरले.
भारताने मालिकेतील पहिले तीन सामने जिंकून आधीच मालिका खिशात घातली होती. मात्र, न्यूझीलंडने शेवटच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये जोरदार पुनरागमन करत भारताला व्हाईटवॉश देण्यापासून रोखले. टी-20 मालिका जिंकल्यानंतर आता दोन्ही संघ वनडे मालिकेसाठी सज्ज होणार आहेत.