किवींचा धुव्वा! अभिषेक शर्माच्या शतकीय झंझावातात न्यूझीलंड गारद; भारतानं अवघ्या 13.2 षटकांत गाठलं 199 धावांचं लक्ष्य
न्यूझीलंडने 20 षटकांत तीन गडी गमावून 198 धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात, भारताने 13.2 षटकांत 4 गडी गमावून लक्ष्य गाठले.
Published : October 27, 2026 at 3:39 PM IST
वेलिंग्टन (न्यूझीलंड) : भारताने न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-20 सामन्यात एकतर्फी विजय मिळवत यजमान संघाचा 6 विकेट्सनी पराभव केला. या विजयासह भारतीय संघाने 5 सामन्यांच्या मालिकेत 3-0 अशी विजयी आघाडी घेत मालिका आपल्या नावावर केली. या सामन्यात अभिषेक शर्माने झंझावाती शतक झळकावत भारताच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. न्यूझीलंडमधील वेलिंग्टन येथील हेन्री स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात आला. भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने डॅरिल मिचेलच्या दमदार खेळीच्या जोरावर निर्धारित षटकांत 3 गडी गमावून 198 धावा केल्या.
अभिषेक शर्माची वादळी खेळी :
न्यूझीलंडने दिलेल्या 199 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय फलंदाजांनी आक्रमक खेळ केला. अभिषेक शर्माने धडाकेबाज शतक झळकावत न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला. त्याच्या शानदार फलंदाजीमुळे भारताला लक्ष्य गाठणं सोपं झालं. भारतीय संघाने अवघ्या 13.2 षटकांत 4 विकेट्स गमावून 199 धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले आणि सामना 6 विकेट्सनी जिंकला.
3rd T20I: India beat New Zealand by six wickets after chasing down 199 to seal the series at Hnry Stadium in Wellington. Abhishek Sharma slammed 113 off 38 balls as India took an unassailable 3-0 lead https://t.co/JzzkiEnnX8— IANS (@ians_india) October 27, 2026
न्यूझीलंडच्या भूमीवर भारताची ऐतिहासिक कामगिरी :
या विजयासह भारताने पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली. विशेष म्हणजे, न्यूझीलंडच्या भूमीवर न्यूझीलंडविरुद्ध सलग तिसरी टी-२० मालिका जिंकण्याची कामगिरी टीम इंडियानं केली. या विजयामुळे भारतीय संघाचा आत्मविश्वास आणखी वाढला असून, मालिकेतील उर्वरित दोन सामने आता औपचारिकतेचे ठरणार आहेत.
टीम इंडियाच्या सलामीवीरांनी पॉवरप्लेमध्ये कुटल्या 118 धावा :
भारताच्या धावांचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी सलामीला येत आक्रमक सुरुवात केली. अभिषेकनं अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केलं. भारतीय संघाने 5 षटकांच्या आतच 100 धावांचा टप्पा गाठला. विशेष म्हणजे, टीम इंडियाच्या सलामीवीरांनी पॉवरप्लेमध्ये (पहिल्या 6 षटकांत) तब्बल 118 धावा कुटल्या. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पॉवरप्लेमधील हा सर्वाधिक वेगवान सांघिक धावसंख्येचा विक्रम ठरला.
भारताच्या वेगवान धावांचा पाठलाग सुरू असताना वैभव सूर्यवंशी बाद होणारा पहिला फलंदाज ठरला. मॅथ्यू फिशरनं त्याला बाद केलं. वैभवनं अवघ्या 19 चेंडूंमध्ये 45 धावा केल्या. त्याच्या खेळीत चार चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता.
दुसऱ्या बाजूने अभिषेक शर्मानं धडाकेबाज फलंदाजी सुरूच ठेवली. त्यानं अवघ्या 35 चेंडूंमध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील चौथं शतक पूर्ण केलं. मात्र, शतक झळकावल्यानंतर काइल जेमीसनच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. अभिषेकने 38 चेंडूंमध्ये 113 धावांची तुफानी खेळी केली. भारतीय संघ विजयाच्या जवळ पोहोचला असताना कर्णधार श्रेयस अय्यर (5 धावा) आणि त्यानंतर संजू सॅमसन (18 धावा) हे दोघंही बाद झाले.
न्यूझीलंडचा डाव :
न्यूझीलंडने या सामन्यात डॅरिल मिचेलच्या शानदार नाबाद 88 धावांच्या खेळीच्या जोरावर प्रथम फलंदाजी करताना 3 बाद 198 धावांची मोठी मजल मारली. मिचेलनं अवघ्या 52 चेंडूंमध्ये ही खेळी साकारली आणि संघाला मजबूत धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. न्यूझीलंडची सुरुवात मात्र खराब झाली. भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंहने टिम सेफर्टला अवघ्या 6 धावांवर बाद करत भारतीय संघाला पहिले यश मिळवून दिले. त्यानंतर फिन ॲलन आणि डॅरिल मिचेल यांनी डाव सावरत दुसऱ्या विकेटसाठी 86 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली.
ही भागीदारी तोडण्यात नितीश कुमार रेड्डीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याने फिन ॲलनला 40 धावांवर बाद केले. ॲलनच्या खेळीत पाच षटकारांचा समावेश होता. नमन धीरने त्याचा अप्रतिम झेल टिपत ही खेळी संपवली.
यानंतर अक्षर पटेलने ग्लेन फिलिप्सला 17 धावांवर बाद करत न्यूझीलंडला आणखी एक धक्का दिला. अक्षरने फिलिप्सला स्वतःच्याच गोलंदाजीवर झेलबाद केले. विशेष म्हणजे, फिलिप्सचा हा 100वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना होता. दुसऱ्या बाजूने डॅरिल मिचेलने आक्रमक फलंदाजी कायम ठेवत नाबाद 88 धावा केल्या. बेवन जेकब्सनंही नाबाद 39 धावांचे योगदान दिलं. त्यामुळे न्यूझीलंडने निर्धारित डावात 3 बाद 198 धावा उभारल्या. भारताकडून अर्शदीप सिंह, नितीश कुमार रेड्डी आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
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