दहाच ओव्हरमध्ये भारतानं न्यूझीलंडला लोळंवत टी २० मालिका घातली खिशालत, अभिषेक शर्माची तुफानी खेळी

भारतीय संघानं न्यूझीलंडचा तिसऱ्या टी-२० सामन्यात विक्रमी विजय मिळवला, या विजयासह भारतानं टी-२० मालिका आपल्या नावे केली.

IND vs NZ 3rd T20I
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसरा टी 20 सामना (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 10:19 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 10:32 PM IST

गुवाहाटी - IND vs NZ 3rd T20I : भारतीय संघानं न्यूझीलंडचा तिसऱ्या टी-२० सामन्यात विक्रमी विजय मिळवला, या विजयासह भारतानं टी-२० मालिका आपल्या नावे केली. भारतानं अवघ्या १० षटकांत न्यूझीलंडविरूद्ध तिसरा टी-२० सामना जिंकला. सूर्यकुमार यादव व अभिषेक शर्मा यांनी वादळी अर्धशतकं झळकावत संघाला सहज विजय मिळवून दिला. अभिषेक शर्मा व ईशानने पॉवरप्लेमध्ये आक्रमक फटकेबाजी करत संघाच्या विजयाचा पाया रचला.

भारतीय संघानं सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्त्वाखाली आणखी एक टी-२० मालिका आपल्या नावे केली. भारतीय संघानं न्यूझीलंडविरूद्ध टी-२० मालिकेतील सुरूवातीचे तिन्ही सामने एकतर्फी जिंकत मालिका आपल्या नावे केली. अभिषेक शर्मानं वादळी खेळी केली, तर सूर्यकुमार यादवलाहा यावेळी चांगला सूर गवसला. तसंच जसप्रीत बुमराहनंही भेदक गोलंदाजी करत भारताला विजय मिळवून दिला.

न्यूझीलंडनं दिलेल्या १५४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरूवात विकेटने झाली, पण, अभिषेक व ईशाननं वादळी फटकेबाजी केली. भारताच्या गोलंदाजांनी अनपेक्षित विजय मिळवला. संजू सॅमसनला मॅट हेन्रीने सामन्यातील पहिल्याच चेंडूवर क्लीन बोल्ड केलं. संजू सॅमसन यासह सलग तिसऱ्या सामन्यात धावा करण्यात अपयशी ठरला. संजू बाद झाल्यानंतर आलेल्या ईशान किशननं मॅट हेन्रीला सलग दोन षटकार लगावत भारतावरचं दडपण कमी केलं.

अभिषेक, सूर्या तळपले - न्यूझीलंडनं भारताला विजयासाठी १५४ धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. भारतानं हे आव्हान १० ओव्हरमध्येच पार केलं. भारतानं १० ओव्हरमध्ये २ बाद १५५ धावा केल्या. अभिषेक शर्मा २० बॉलमध्ये ६८ धावा करुन नाबाद राहिला. तर, सूर्यकुमार यादवनं २६ बॉलमध्ये ५७ धावा केल्या. अभिषेक शर्मानं ५ षटकार आणि सात चौकार मारले. तर, सूर्यकुमार यादवनं तीन षटकार आणि सहा चौकार मारले. भारताचा सलामीवीर संजू सॅमसन पुन्हा अपयशी ठरला. त्याला आज खातं देखील उघडता आलं नाही.

