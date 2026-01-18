ETV Bharat / sports

IND vs NZ 3rd ODI Live: भारतातील सर्वात 'स्वच्छ' शहरात निर्णायक सामना; टीम इंडियानं टॉस जिंकला, कीवी करणार फलंदाजी

भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील निर्णायक शेवटचा सामना आज इंदूर येथील होळकर स्टेडियमवर सुरु आहे.

IND vs NZ 3rd ODI Live
निर्णायक सामना जिंकत कोण होणार सिकंदर? (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 1:02 PM IST

|

Updated : January 18, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदूर IND vs NZ 3rd ODI Live : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील निर्णायक शेवटचा सामना आज (18 जानेवारी) इंदूर येथील होळकर स्टेडियमवर आहे. या सामन्यात शुभमन गिल भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल, तर मायकेल ब्रेसवेल कीवी संघाचे नेतृत्व करत आहे. निर्णायक सामन्यात इंडियानं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यासाठी भारतीय संघात एक बदल करण्यात आला आहे. वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाच्या जागी अर्शदीपर सिंगला संघात स्थान देण्यात आलं आहे. तर पाहुण्या संघात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह आणि मोहम्मद सिराज.

न्यूझीलंड : डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कर्णधार), जकारी फाउलकेस, क्रिस्टन क्लार्क, काइल जेमिसन आणि जेडन लेनोक्स

दोन्ही संघांसाठी निर्णायक सामना : तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेचा पहिला सामना वडोदरा इथं खेळवण्यात आला, ज्यात भारतानं चार विकेट्सनं विजय मिळवला. त्यानंतर कीवींनी राजकोट वनडेत सात विकेट्सनं विजय मिळवत मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आणली. हा सामना जिंकणारा संघ आता मालिका जिंकेल.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड हेड टू हेड रेकॉर्ड :

  • एकूण वनडे सामने : 122
  • भारत जिंकला : 63
  • न्यूझीलंड जिंकला : 51
  • ड्रॉ : 7
  • टाय : 1

होळकर स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : होळकर स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी स्वर्ग मानली जाते आणि ती त्याच्या लहान सीमारेषांसाठी ओळखली जाते. परिणामी, या मैदानावर अनेकदा उच्च धावसंख्या असलेले सामने पाहिले जातात. इंदूरची खेळपट्टी भारतातील सर्वोत्तम फलंदाजी खेळपट्ट्यांपैकी एक मानली जाते. खेळपट्टी बरीच सपाट आहे, ज्यामुळं चेंडू बॅटवर चांगला उसळतो. याव्यतिरिक्त, इथं फलंदाजांना शॉट्स खेळणं सोपं आहे. डावाच्या सुरुवातीला चेंडू थोडा स्विंग होतो, परंतु सामना जसजसा पुढं सरकतो तसतसे फलंदाजांचं काम सोपं होतं.

टीम इंडियानं इंदूरमध्ये गमावला नाही एकही सामना : भारतीय संघानं इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर सात वनडे सामने खेळले आहेत. या मैदानावर टीम इंडियानं एकही सामना गमावलेला नाही. टीम इंडियानं सर्व सात सामने जिंकले आहेत. त्यामुळं, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघ आठवा विजय मिळवून मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, टीम इंडियासाठी हे सोपं नसेल. कीवी खेळाडू देखील सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत.

हेही वाचा :

  1. काय सांगता! संघाला गाठता आलं नाही 40 धावांच लक्ष्य; पाकिस्तानात 232 वर्षे जुना विक्रम तुटला; पाहा व्हिडिओ
  2. सात धावांवर गमावल्या 5 विकेट तरीही जिंकला सामना; SA20 लीगमध्ये घडला चमत्कार
  3. कीवी संघ पहिली मालिका जिंकत इतिहास रचणार की टीम इंडिया घरच्या मैदानावर वर्चस्व राखणार?
Last Updated : January 18, 2026 at 1:10 PM IST

TAGGED:

IND VS NZ 3RD ODI LIVE
IND VS NZ 3RD ODI LIVE MATCH
IND VS NZ 3RD ODI LIVE SCORE UPDATE
IND VS NZ 3RD ODI LIVE STREAMING
IND VS NZ 3RD ODI LIVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.