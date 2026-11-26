भारत साखर झोपेत असताना 'गिल ब्रिगेड' उतरणार मैदानात! 17 वर्षांनंतर इतिहास रचण्याची संधी
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील मालिकेतील दुसरा आणि अंतिम कसोटी सामना शुक्रवारपासून क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर खेळला जाईल.
Published : November 26, 2026 at 5:10 PM IST
क्राइस्टचर्च IND vs NZ 2nd Test : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील मालिकेतील दुसरा आणि अंतिम कसोटी सामना शुक्रवारपासून क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर खेळला जाईल. पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राहिल्यानंतर, भारतीय संघ हा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करेल. भारताला 17 वर्षांनंतर न्यूझीलंडमध्ये कसोटी मालिका जिंकण्याची संधी मिळाली आहे. तसंच, जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) च्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची आपली उर्वरित आशा जिवंत ठेवण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल.
Ready for the final chapter of NZ tour 🏏 📸 Snapshots from #TeamIndia's training session at Hagley Oval ahead of the 2nd Test 🤍 #NZvIND https://t.co/L5AFKzGkfG— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
क्राइस्टचर्चची खेळपट्टी कशी असेल : क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलच्या खेळपट्टीकडे पाहता, भारतीय फलंदाजांची कसोटी लागेल असं दिसते. या मैदानाबद्दल सर्वसाधारण मत असं आहे की, ही जगातील सर्वाधिक उसळणाऱ्या मैदानांपैकी एक आहे. शुक्रवारच्या सामन्यासाठीची खेळपट्टीही तशीच असेल असं मानलं जातं. सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच वेगवान गोलंदाजांना लक्षणीय मदत मिळते, ज्यामुळं फलंदाज हतबल होतात. मात्र, नंतर खेळपट्टी खेळण्यायोग्य बनते.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा? : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात आतापर्यंत 66 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात भारतानं 22 वेळा आणि न्यूझीलंडनं 16 वेळा विजय मिळवला आहे. तर दोन्ही संघांदम्यान 28 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. हॅगली ओव्हलवर हे दोन संघ फक्त एकदाच आमनेसामने आले आहेत, ज्यात कीवी संघ विजयी ठरला होता. भारतानं या मैदानावर एकही कसोटी सामना जिंकलेला नाही आणि न्यूझीलंडनं त्यांच्या शेवटच्या पाच सामन्यांमध्ये फक्त एकदाच विजय मिळवला आहे.
Match day minus 1 at the Hagley Oval 👋 #NZvIND https://t.co/yjIlXupAPu— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
पहिल्या कसोटीत काय झालं? : पहिल्या कसोटीत भारताच्या फलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. पाचही फलंदाजांनी पन्नासपेक्षा जास्त धावा केल्या, ज्यामुळं टीम इंडियाला 720 धावा करता आल्या. केएल राहुल आणि ऋषभ पंत यांनीही शतकं झळकावली. पहिल्या कसोटीत भारतीय गोलंदाजांना 20 बळी घेण्यात अपयश आलं. त्यामुळंच भारतानं सामन्याच्या बहुतांश वेळेत आपलं वर्चस्व राखलं, पण अखेरीस सामना अनिर्णित राहिला.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार.
- न्यूजीलँड: टॉम लॅथम (कर्णधार), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, जेकब डफी, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मॅट हेनरी, काइल जेमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेअर टिकनर, विल यंग.
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