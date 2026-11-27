50व्या सामन्यात फलंदाजाच्या 50 हून अधिक धावा; पहिल्या दिवशी कीवींची दमदार फलंदाजी
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याचा पहिला दिवस अटीतटीचा ठरला.
Published : November 27, 2026 at 12:32 PM IST
क्राईस्टचर्च IND vs NZ 2nd Test Day 1 : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याचा पहिला दिवस अटीतटीचा ठरला. भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून हॅगली ओव्हलवर न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणं नेहमीच आव्हानात्मक असते. मात्र, पहिल्या दिवसाचा खेळ संपता संपता न्यूझीलंडनं 5 गडी गमावून 246 धावा केल्या होत्या. दिवसअखेर टॉम ब्लंडेल 53 धावांवर, तर ग्लेन फिलिप्स 36 धावांवर खेळत होता.
Stumps on Day 1! #TeamIndia with the wicket of Daryl Mitchell in the final session Action resumes tomorrow ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/6ONWCreg3R— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
पहिल्या सत्रात न्यूझीलंडची दमदार फलंदाजी : नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथण फलंदाजी करताना न्यूझीलंडचा सलामीवीर टॉम लॅथमला पहिल्याच षटकात पंचांनी पायचीत (LBW) बाद दिलं. मात्र, डीआरएसमुळं तो वाचला. त्यानंतर त्यानं डेव्हन कॉनवेसोबत संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली. भारतीय वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला हवेत आणि खेळपट्टीवर चेंडू वळवता येत होता, परंतु लॅथम आणि कॉनवेनं त्यापैकी कोणालाही परिस्थितीचा फायदा घेऊ दिला नाही. त्यांनी पहिल्या विकेटसाठी 77 धावा जोडल्या. सत्राच्या शेवटच्या चेंडूवर 31 धावा करुन कॉनवे बाद झाला. पदार्पण करणाऱ्या वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारनं त्याला पायचीत केलं.
भारतानं दुसऱ्या सत्रात घेतले तीन बळी : टॉम लॅथम आणि हेन्री निकोल्स यांनी दुसऱ्या सत्राची सुरुवात सावधपणे केली. त्यांनी संघाला 100 धावांच्या पुढं नेलं आणि लॅथमनं आपलं अर्धशतकही पूर्ण केलं. ही भागीदारी आकाश दीपनं तोडली. आकाश दीपनं लॅथमला 59 धावांवर असताना ऋषभ पंतकरवी झेलबाद केलं. त्यानंतर पुढच्याच षटकात अंशुल कंबोजनं निकोल्सला (16) बाद केलं. आकाश दीपनं रचिन रवींद्रला धावा न करु देता बाद केला. परिणामी न्यूझीलंडची धावसंख्या 110/1 वरुन 110/4 झाली.
New Zealand hold their own after being asked to bat first in Christchurch 🏏 #WTC27 | 📝: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/61TphqdZTQ— ICC (@ICC) November 27, 2026
ब्लंडेल आणि फिलिप्स खेळपट्टीवर टिकून : तिसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीलाच न्यूझीलंडला धक्का बसला. वॉशिंग्टन सुंदरच्या गोलंदाजीवर डॅरिल मिचेल लेग स्लिपमध्ये झेलबाद झाला. त्यानं 31 धावा केल्या होत्या. 184 धावांवर पाचवा बळी गेल्यानंतर ग्लेन फिलिप्स टॉम ब्लंडेलसोबत खेळायला आला. आपला 50वा कसोटी सामना खेळणाऱ्या ब्लंडेलनं दिवसाचा खेळ संपण्यापूर्वी आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. दोन्ही फलंदाजांनी मिळून 62 धावा जोडल्या. आकाश दीपनं दोन बळी घेतले, तर अंशुल कंबोज, वॉशिंग्टन सुंदर आणि गुरनूर ब्रार यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. जसप्रीत बुमराहनं 19 षटकांत 37 धावा दिल्या, पण त्याला एकही बळी मिळाला नाही.
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