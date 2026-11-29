IND vs NZ: क्राइस्टचर्च कसोटीत टीम इंडियाचा 'पाय खोलात'; कीवींकडे भक्कम आघाडी
क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या दोन सामन्यांच्या मालिकेतील दुसऱ्या आणि निर्णायक कसोटी सामन्यात भारतीय संघ पराभवाच्या स्थितीत आहे.
Published : November 29, 2026 at 12:28 PM IST
क्राइस्टचर्च IND vs NZ 2nd Test Day 3 : क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या दोन सामन्यांच्या मालिकेतील दुसऱ्या आणि निर्णायक कसोटी सामन्यात भारतीय संघ पराभवाच्या स्थितीत आहे. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपता संपता, न्यूझीलंडनं आपल्या दुसऱ्या डावात 3 गडी गमावून 133 धावा केल्या आणि पहिल्या डावात 110 धावांची आघाडी घेतल्यानंतर, त्यांची एकूण आघाडी आता 243 धावांपर्यंत वाढली आहे.
Stumps on Day 3! Jasprit Bumrah and Washington Sundar with the wickets in the last session ☝️ Back tomorrow for the penultimate day of the series. Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/YFd3nwaJeB— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
ध्रुव जुरेलच्या 88 धावांच्या खेळीनं फॉलो-ऑन वाचवला : तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या सुरुवातीला, न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी भारतीय संघाच्या खालच्या फळीला उद्ध्वस्त केलं आणि भारतीय संघाला पहिल्या डावात 246 धावांवर बाद करुन यजमानांना 110 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवून दिली. भारताच्या डावातील सर्वात मोठी खेळी ध्रुव जुरेलनं केली, ज्यानं 170 चेंडूंमध्ये 88 धावांची झुंजार खेळी केली. सामन्यात एकावेळी भारतानं केवळ 117 धावांत सात गडी गमावले होते, परंतु जुरेलनं तळाच्या फलंदाजांसोबत संयमानं फलंदाजी करुन भारताला फॉलो-ऑनच्या धोक्यातून वाचवलं.
New Zealand continued to extend their advantage against India on Day 3 in Christchurch 💪 #WTC27 | 📝: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/jXT9WYmbLs— ICC (@ICC) November 29, 2026
दुसऱ्या डावात डेव्हन कॉनवेचं अर्धशतक : यानंतर दुसऱ्या डावात फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं आक्रमक आणि संयमी दृष्टिकोन स्वीकारला. सलामीवीर डेव्हन कॉनवेनं 97 चेंडूंमध्ये 51 धावांचं शानदार अर्धशतक झळकावून संघाला दमदार सुरुवात करुन दिली आणि आघाडी झपाट्यानं वाढवली. दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत, कीवी संघानं 133/3 अशी भक्कम धावसंख्या उभारली होती, ज्यात रचिन रवींद्र आणि डॅरिल मिचेल नाबाद होते. भारतासाठी, जसप्रीत बुमराहनं दुसऱ्या डावात दोन बळी घेतले, तर वॉशिंग्टन सुंदरनं एक बळी घेतला.
That's stumps! Devon Conway 51(97) brought up his 15th test half century as Rachin Ravindra 46*(84) and Daryl Mitchell 5*(38) end the day unbeaten. Watch and follow all the action of the Test series LIVE in NZ on Sky Sport, Sport Nation NZ and The ACC. https://t.co/xKkYWC8UD2— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 29, 2026
आकाश दीपला दुखापत : खेळाच्या तिसऱ्या दिवशी वेगवान गोलंदाज आकाश दीप फलंदाजी करताना डोक्याला दुखापत झाल्यानं टीम इंडियाला आणखी एक मोठा धक्का बसला. डोक्याला दुखापत झाल्यामुळं बदली खेळाडू म्हणून वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाला अंतिम 11 मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. प्रसिद्ध कृष्णानं दुसऱ्या डावात आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली नसली तरी, भारतीय चाहते चौथ्या दिवशी त्याच्याकडून चांगल्या गोलंदाजीची अपेक्षा करत असतील. मोठी आघाडी मिळाल्यानं, कीवी संघ भारतासमोर एक मोठं लक्ष्य ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. सकाळच्या सत्रात न्यूझीलंडला शक्य तितक्या लवकर सर्वबाद करण्याची जबाबदारी भारतीय गोलंदाजांवर असेल, जेणेकरुन संघाला धावांचा पाठलाग करण्याची संधी मिळेल.
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